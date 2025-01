San Marino. L’incognita Murata per La Fiorita prima del giro di boa

Prima partita del nuovo anno e ultima sfida del girone d’andata per La Fiorita che domani, contro il Murata, proverà a blindare la sua imbattibilità in vista della fase decisiva del campionato.

La sosta ha permesso di recuperare Olcese e Vitaioli, qualche dubbio per Semprini mentre Capozzi non sarà tra i convocati a causa di un infortunio. È abile e arruolabile il difensore Alberto Riccardi, il cui trasferimento dalla San Marino Academy è stato perfezionato in settimana.

I gialloblù riprenderanno il cammino dalla vittoria in rimonta ottenuta, prima della sosta, contro la Juvenes Dogana.

“Una partita in cui non abbiamo interpretato bene il primo tempo – ricorda il tecnico Stefano Ceci -, muovendo palla poco velocemente e dimostrando poca iniziativa. Abbiamo dato dei vantaggi ad una squadra, come la Juvenes Dogana, brava a chiudersi e a ripartire. Nel secondo tempo abbiamo ritrovato le nostre certezze, il nostro temperamento e in dieci minuti l’abbiamo ribaltata”.

Domani La Fiorita si troverà di fronte un Murata che rappresenta una incognita.

“Sono un po’ un punto interrogativo – spiega il tecnico gialloblù -. Hanno cambiato presidente, allenatore, hanno perso qualche giocatore del gruppo dei brasiliani e non sappiamo chi andrà ad integrarli, a parte qualche nome che conosciamo. Sicuramente dovremo stare attenti ed essere subito presenti nella partita”.

La sfida di domani rappresenta uno snodo importante per il proseguo del campionato.

“Si apre un ciclo importante, dopo venti giorni che non siamo in campo – dice Ceci -. Bisognerà approcciare nella maniera adeguata. Si chiude il girone d’andata e si apre un campionato nuovo, con dinamiche diverse, sia perché le squadre hanno fatto mercato, cercando di puntellare il loro organici, sia per la consapevolezza del momento importante che si avvicina. Le prime dieci partite dell’anno sono quelle che possono decidere la permanenza nella lotta per la vittoria. I punti varranno il doppio”.

Il mercato dei gialloblù ha portato, fino ad ora, il difensore classe 2006 Riccardi, ma altri momenti potrebbero verificarsi nelle prossime settimane.

“Riccardi è un ragazzo giovane che seguiamo da inizio campionato – spiega Ceci -. Lo riteniamo un giocatore bravo, che può darci delle soddisfazioni. La speranza è di andare ad implementare ulteriormente la rosa nelle sue qualità, ma ci tengo a dire che tutti i giocatori che ne fanno parte in questo momento hanno massima fiducia da parte dello staff tecnico, del direttore sportivo e della società”.

La Fiorita