San Marino. L’intelligenza artificiale fra innovazione e responsabilità sociale: all’Università di San Marino un convegno su etica e tecnologia

Il coordinatore della task force indicata dal Consiglio dei Ministri italiano per affrontare le sfide rappresentate dall’intelligenza artificiale, insieme all’amministratore delegato di una delle più prestigiose realtà della penisola sul fronte delle telecomunicazioni, sarà fra i principali relatori di un convegno organizzato dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e in programma dalle ore 9:30 di giovedì 28 novembre nell’aula magna della sede di contrada Omerelli 20, nel centro storico del Titano.

Dal titolo “Innovare responsabilmente – dialoghi sull’intelligenza artificiale e l’etica”, l’appuntamento si svilupperà per affrontare alcuni interrogativi coinvolti in un approccio ponderato verso le nuove risorse tecnologiche, coniugando innovazione e responsabilità sociale. Gianluigi Greco, coordinatore del Comitato per l’aggiornamento della strategia nazionale sull’intelligenza artificiale, docente dell’Università della Calabria e presidente dell’Associazione Italiana per l’IA, farà il punto nell’ambito di una serie di interventi che coinvolgerà inoltre l’amministratore delegato del Gruppo TIM, Pietro Labriola, ed Elio Schiavo, chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di TIM.

Durante l’evento, che terminerà alle ore 13, sono previsti inoltre i contributi di Francesco Sacco, docente dell’Università dell’Insubria e della SDA Bocconi School of Management, Giovanna Cosenza, direttrice del corso di laurea in Comunicazione e Digital Media dell’Ateneo sammarinese, e Nicola Barone, presidente di TIM San Marino. Affronteranno, fra le altre cose, aspetti come le professioni del futuro e le conseguenze dell’intelligenza artificiale sul fronte del business.

La parola inoltre al Rettore dell’Ateneo sammarinese, Corrado Petrocelli, che interverrà insieme al Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini, e il direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli”, Marco Casadei.

“Questo appuntamento – spiega il Rettore – afferma l’attenzione della nostra Università verso alcune delle più discusse sfide del presente e del futuro, per di più su piani che riguardano la quotidianità di tutti, in ottica individuale e collettiva, in ambito lavorativo come nel tempo libero. La velocità con cui si stanno evolvendo gli strumenti a nostra disposizione impone, in un’ottica di buonsenso orientata dal sapere, una consapevolezza che può derivare innanzitutto dall’ascolto di voci come quelle che abbiamo interpellato. Sarà un’occasione preziosa per apprendere e comprendere, molto importante per chi, come noi, opera a stretto contatto con le generazioni più giovani”.