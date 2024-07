San Marino. L’intervento del Segretario Pedini Amati oggi in Comma Comunicazioni. 29.07.2024

Segretario di Stato Federico Pedini Amati: Non mi spiego come tutte le volte qua dentro bisogna parlare di tribunale, sentenze, etc. Agli avvocati direi di fare gli avvocati nelle aule del tribunale. Ai consiglieri direi di fare i consiglieri. La questione del Mi Gusto che non gusta. E’ uno dei tanti problemi del turismo. Volete che non sappia che da? fastidio ai ristoratori? Dal mio punto di vista e? giusto si facciano tutte le tipologie di eventi. La differenza e? che lo facciamo al Nido del Falco. La limitazione che abbiamo messo quest’anno, in accordo con gli organizzatori, e? di utilizzare prodotti Terra di San Marino o comunque prodotti interni e basta come somministrazione di cibi. E’ anche spiacevole parlare del Mi Gusto quando sappiamo che ad organizzarlo e? il fratello di un collega di Governo. E’ poco elegante. Si lamentano i ristoratori della zona alta, prima quelli della zona bassa. E’ un mood che non mi piace. Abbiamo emesso due bandi sul Nido del Falco in modalita? diversa dal passato. Chiediamo al privato di accollarsi la spesa della ristrutturazione del Nido del Falco e poi diamo la gestione. Emetteremo anche il terzo bando aperto anche a sammarinesi o cordate di sammarinesi. Vorrei che cambiassimo il paradigma. Lo Stato non e? il babbo di tutti che paga per tutti. Se credo in quell’opera, ci metto del mio: e? il rischio di impresa.