San Marino. Lite tra giovani in un pub del centro, l’intervento di Gendarmeria e Polizia Civile

Gendarmeria e Polizia Civile sono intervenute ieri sera in un pub del centro in Città per sedare una lite tra alcuni giovani. Al loro arrivo alcuni di loro si erano già dileguati, mentre un ragazzo sammarinese stava dando in escandescenze. Dopo essersi recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Stato in stato di alterazione psicofisica, il giovane ha colpito violentemente una parete ferendosi una mano. Successivamente, dopo le cure del caso e tornato in uno stato di calma, è tornato a casa accompagnato dai genitori.