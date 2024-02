San Marino. “LIZA stasera mi confesso” il 22 marzo a San Marino al Teatro Titano

Il 22 marzo al Teatro Titano di San Marino vede il secondo appuntamento della rassegna teatrale “TREATRI” organizzata dall’Associazione Culturale Teatro della Clavicola di San Marino. Rassegna patrocinata della Segreteria di Stato Turismo, Segreteria di Stato Cultura in collaborazione con Istituti Culturali della Repubblica di San Marino. Lo spettacolo musicale “LIZA stasera mi confesso” risulta allegro, ironico, beffardo ma anche amaro e sofferto. Elena Berera attrice e cantante eccezionale porta in scena Liza Minnelli con la consapevolezza che la sorte ha voluto che la sua vita e il suo percorso professionale fossero segnati dalla sua eccezionale rassomiglianza alla grande artista americana. Oggi accettandone i pro e i contro le due donne si confesseranno al pubblico attraverso le canzoni iconiche e le interviste a LIZA raccontate empiricamente dalla contessa “Nesci Fora Trasi Intra di Monterigano” interpretata dall’esilarante Rita Nesci. Una bellissima serata di musica del vivo con un orchestra d’eccellenza che vede la direzione musicale del Maestro Dino Gnassi e la sua orchestra, Sane risate e grandi canzoni! Puro intrattenimento teatrale quindi con grandi artisti padroni della scena. Quale migliore occasione allora per riascoltare alcuni dei grandi successi della Minelli arrangiate dal Maestro Gnassi, cantate e interpretate da Elena Berera, condite dalla comicità di Rita Nesci e diretti dal geniale Roberto di Napoli . Prima assoluta.