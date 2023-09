San Marino. ll referendum contro l’associazione all’Europa? Come voteranno i nuovi 4.000 cittadini argentino-sammarinesi?

Finora, nessuno aveva ancora svelato la strategia probabilmente della Democrazia Cristiana e, presumibilmente, di altri partiti della maggioranza.

Si parla di un serbatoio di potenziali voti forse amichevoli e favorevoli in Argentina. Si tratta dei nuovi cittadini sammarinesi, che, grazie alle recenti leggi di naturalizzazione, emanate sia dal precedente Consiglio che in maniera pesante e con notevoli ripercussioni dall’attuale, acquisiscono tout court la cittadinanza sammarinese.

Cittadini sammarinesi come tutti noi, con gli stessi diritti e doveri.

Questa normativa include anche coloro la cui discendenza risale addirittura al 1800 e che, magari e non solo, avevano un ascendente sammarinese, di cui avevano magari perso il ricordo, emigrato in Argentina in cerca di opportunità e fortuna. Un ascendente che poi ha originato magari oltre 100 nuovi cittadini sammarinesi che con i ricongiungimenti arriveranno, presumibilmente, ad oltre 5-6.000 nuovi cittadini che, probabilmente, si riverseranno sul Titano.

Se ciò dovesse mai accadere sarà una nuova San Marino, dove al romagnolo verrà aggiunto anche lo spagnolo.

Questa situazione coinvolge principalmente nuovi cittadini sammarinesi, molti dei quali parteciperanno alle prossime elezioni, e alcuni di loro sembra siano già giunti e risiedono a San Marino.

Si invita il lettore a riflettere in modo approfondito su questo contesto e a trarre le proprie considerazioni./ms

Leggi anche: