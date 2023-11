San Marino. Lo sapevate? … di Paolo Forcellini

LO SAPEVATE?

Il Passo delle Streghe si trova all’esterno della cinta muraria di San Marino Capitale. Ma perché si chiama Passo delle Streghe? La spiegazione risale al Medioevo. Era il tempo in cui i gatti neri venivano uccisi perché in essi si reincarnavano le streghe pronte a rubare il corpo della prima fanciulla bella che gli capitasse a tiro. In realtà, la più bella ragazza del Titano era proprio una strega e ogni notte si recava al Passo delle Streghe per tramutarsi grazie alla luce lunare. E non era la sola perché sempre qui si riunivano decine di ragazze attorno a grandi fuochi per ballare in compagnia e compiere riti misteriosi creando pozioni profumate con erbe e fiori (delle erboriste dunque).La loro abitudine era da ricondurre alla semplice voglia di festeggiare la vita ma gli abitanti della zona ne erano sì incuriositi ma anche spaventati da quei fruscii e bisbigli che non riuscivano a comprendere, tanto da piazzare le guardie per impedire alle donne di avvicinarsi alle mura. Ancora oggi pare che quando soffia il vento al Passo delle Streghe siano loro a farsi sentire…(Wikipedia)