San Marino. Lo sport sammarinese si rinnova: un augurio di successi ai nuovi presidenti delle federazioni

La Segreteria di Stato allo Sport della Repubblica di San Marino esprime vive congratulazioni ai presidenti e ai membri dei consigli federali delle federazioni sportive sammarinesi, recentemente rinnovati attraverso le elezioni indette dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese.

Un momento di democrazia partecipata che testimonia la vitalità e l’impegno del movimento sportivo del Titano, chiamato ora a una nuova stagione di sfide e di crescita.

“Rivolgo a tutti gli eletti i miei più sinceri auguri di un proficuo mandato”, dichiara il Segretario di Stato allo Sport Rossano Fabbri. “Sono convinto che sapranno mettere al servizio delle rispettive discipline passione, competenza e visione strategica, valori imprescindibili per raggiungere traguardi ambiziosi.

A loro, così come ai presidenti uscenti che hanno guidato le federazioni in questi anni, va il ringraziamento mio personale e dell’intero governo per l’impegno profuso a favore dello sport sammarinese”.

Nel formulare gli auguri di buon lavoro, la Segreteria di Stato allo Sport sottolinea come il rinnovamento delle cariche federali rappresenti un’opportunità preziosa per consolidare i successi ottenuti e per tracciare nuove rotte di sviluppo, in linea con le esigenze di una società moderna che riconosce nel benessere fisico e nell’attività sportiva valori fondamentali.

“Lo sport è un motore di progresso sociale, culturale ed economico”, prosegue il Segretario Fabbri. “Promuovere la pratica sportiva, sostenere le federazioni e le associazioni, valorizzare i talenti locali, significa investire nel futuro della nostra Repubblica.

Insieme, istituzioni, dirigenti, tecnici e atleti, siamo chiamati a fare squadra per costruire uno sport sempre più inclusivo, formativo e vincente. Forza ragazzi, forza San Marino!”.

Tra i nuovi presidenti, si annoverano sia figure che hanno già ricoperto incarichi di prestigio in ambito sportivo, sia personalità che portano una ventata di novità e di idee, arricchendo il movimento con la loro eterogeneità di esperienze.

A tutti loro, l’augurio di un mandato ricco di soddisfazioni, con la certezza che sapranno onorare al meglio l’impegno assunto a favore dello sport sammarinese.

San Marino, 1 febbraio 2025