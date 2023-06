San Marino. Lo Stradone del 15 giugno

STRADONE DEL 15 GIUGNO-

-Al funerale di Berlusconi non c’era Conte quello delle 5 Stelle….cadenti?

-Capirai, con tutta quella folla, che alla sinistra avrà fatto venire i brividi, se fosse andato avrebbe sortito l’effetto di un peto o una scoreggia durante un tornado.

-A proposito la Bindi ha deplorato il fatto che abbiano fatto per Berlusconi lutto nazionale.

-E’ ancora incazzata da quando gli disse in parlamento che è più bella che intelligente”

-Ma veniamo alla nostra politica-Cosa si è detto in CGG

-Tutta la minoranza si è scagliata contro Rete Forse con la speranza di portargli via gli ultimi elettori che gli sono rimasti mentre la nuova maggioranza l’ha ringraziata per il lavoro svolto al governo. Come due amanti che si lasciano, ma che restano amici. Chissà che un giorno. non ci sia un ritorno di fiamma?