San Marino. LOCOMIX PRONTO PER RIPARTIRE IN PRIMAVERA – Grande successo per la serata inaugurale

Domenica sera un numeroso pubblico ha riempito la Sala Montelupo di Domagnano per assistere al doppio spettacolo comico che ha inaugurato il ritorno del rinomato concorso per comici emergenti Locomix, organizzato dall’Associazione Locomotiva e patrocinato dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, dalla Segreteria di Stato per il Turismo e realizzato in collaborazione con gli Istituti Culturali di San Marino.

Si sono esibiti Gianni Bardi e Marco Tamagnini, noti per l’umorismo prorompente, surreale e con uno sguardo acuto e intelligente sulla contemporaneità, e Alessandro Ciacci, comico e scrittore riminese celebre per gli spettacoli insieme colti e salaci.

In tale occasione l’Associazione Locomotiva ha illustrato la 17a edizione di Locomix, che anche quest’anno scoprirà insieme al pubblico nuovi talenti comici provenienti da tutta la penisola. Le selezioni, organizzate in collaborazione con la compagnia teatrale Fratelli di Taglia, si terranno al Teatro Pazzini di Verucchio nelle serate del 13 e del 20 aprile 2024. La serata finale vedrà concorrere 6 artisti comici e ritornerà a svolgersi, come nelle prime edizioni, al Teatro Concordia di Borgo Maggiore sabato 4 maggio 2024 alle ore 21:00.

Da quest’anno sarà possibile per gli spettatori acquistare i biglietti online su Liveticket.

Nel corso della serata è stata inoltre presentata la terza edizione del concorso letterario “SCRITTI DA RIDERE” (scadenza 17 marzo 2024), il cui bando è reperibile sul sito e sulle pagine social dell’Associazione. I quattro testi finalisti, selezionati fra quelli inviati da tutta Italia, verranno infine valutati da una giuria di esperti presieduta da Alessandro Ciacci e il vincitore verrà premiato nella serata finale di Locomix.

L’associazione invita chiunque fosse interessato a seguire i suoi canali social (Facebook e Instagram) per restare aggiornato su eventi e novità.

https://www.locomotiva.org/

https://www.facebook.com/locomotivasanmarino

https://www.facebook.com/scrittidaridere