San Marino. Lombardi: “Contro La Fiorita dobbiamo essere concentrati. La Coppa è un nostro obiettivo”

Prosegue senza sosta il calendario del Tre Penne, che dopo aver vinto per 4-0 sul Fiorentino è pronto per la semifinale di Coppa Titano contro La Fiorita.

Tra i protagonisti della gara di sabato pomeriggio c’è sicuramente Nicolas Lombardi, autore del gol del raddoppio, il suo terzo in stagione, che ha aiutato i suoi compagni a portare a casa i tre punti e far mantenere ancora una volta il clean sheet a Mattia Migani, il quarto consecutivo.

“Sono contento per il gol perché è arrivato in un momento in cui ha messo in ghiaccio la partita, ma per un difensore sappiamo che segnare è relativo. Sono molto più soddisfatto perché nelle ultime partite stiamo subendo poco, segno che abbiamo trovato una compattezza generale di squadra” ha commentato il difensore biancazzurro.

A Montecchio alle ore 20.45 si giocherà l’andata di Coppa Titano in un match sempre dal sapore particolare contro i rivali de La Fiorita. “Siamo consapevoli che sarà una gara difficile – afferma Lombardi -. Noi abbiamo un obiettivo, ovvero cercare di vincere la Coppa e ce la metteremo tutta. Noi cercheremo di essere concentrati e di arrivare preparati. In questo periodo abbiamo molte assenze, ma paradossalmente ci hanno aiutato a tirare fuori dei valori morali che prima davamo per scontato e ci stanno aiutando in questo periodo a rimanere uniti. Non vediamo l’ora che ritornino tutti a disposizione, perché per noi si tratta di giocatori importanti e di cui abbiamo bisogno”.

