San Marino. Lonfernini e Bollini ai Campionati dei Piccoli Stati Under 14

Si sono aperti oggi, al Lussemburgo National Tennis Center, i Campionati Dei Piccoli Stati Under 14. L’evento, voluto da ITF e Tennis Europe, è rivolto ai miglior atletii under delle Nazioni più piccole d’Europa, allo scopo di guadagnare punti nella classifica Junior Tour. Dal 9 all’11 agosto giovani tennisti provenienti da Andorra, Cipro, Islanda, Lussemburgo, Malta, Montenegro e San Marino hanno partecipato ad un training camp e oggi hanno debuttato in tabellone.

A difendere i colori biancazzurri ci sono Gian Nicola Lonfernini, che già aveva partecipato lo scorso anno, e il debuttante Nicolò Bollini, accompagnati dall’istruttore Umberto Vanucci.

Lonfernini agli ottavi ha affrontato e superato 7-6 6-3 il lussemburghese Lenny Muller. Avversario ostico, invece, per Bollini, che ha ceduto con un doppio 6-0 alla terza forza del tabellone, il cipriota Athos Karakatsianis.

Federazione Sammarinese Tennis