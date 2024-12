San Marino. Lorenzo Busignani è il nuovo presidente del Murata Calcio

La Società Sportiva Murata informa che nella mattinata odierna il Consiglio Direttivo riunito in via straordinaria ha proceduto ad accogliere le dimissioni del presidente uscente Danilo Cappovilla. Al suo posto è stato nominato Lorenzo Busignani, imprenditore sammarinese che da tempo con le sue aziende è sponsor della società.

Il Consiglio Direttivo ha anche deciso di procedere a tutelarsi in tutte le sedi per i danni causati dalle azioni dell’ex presidente di cui il resto del Consiglio Direttivo è sempre stato all’oscuro.

La storia, i risultati e i valori del Murata Calcio non possono e non devono essere messi in discussione dalle azioni sbagliate di un singolo.

L’arrivo del nuovo presidente Busignani è l’occasione per la società di impostare una nuova modalità di lavoro, più di stile manageriale, per portare il Murata ad essere protagonista dentro e fuori dal campo.