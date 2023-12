San Marino. Lotteria di Natale BSM 2023: grande attesa per l’estrazione dell’Epifania con l’eMBT in palio!

La magia del Natale si accende presso la filiale di Dogana di BSM, dove è appena arrivata l’eMBT, il premio speciale in palio per l’estrazione dell’Epifania della Lotteria di Natale BSM 2023!

Quest’anno, l’estrazione del biglietto vincente sarà ancora più entusiasmante grazie alla presenza di un ospite d’eccezione: il campione Manuel Poggiali, che sarà affiancato da Claudio, il nostro Responsabile Commerciale. La curiosità è alle stelle: chi sarà il fortunato vincitore dell’eMBT?

Per non perdere l’emozione dell’estrazione e scoprire chi si aggiudicherà il premio, seguiteci sui nostri canali social Facebook e Instagram! E ricordate: i biglietti della Lotteria, che potrete acquistare in filiale o comodamente online sul sito www.bsm.sm fino al 18 dicembre, vi daranno la possibilità di partecipare all’estrazione prevista per sabato 6 gennaio. Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di vincere questo premio straordinario e di vivere la magia del Natale con BSM.