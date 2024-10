San Marino. Maggioranza: Con l’Atto Organizzativo il miglioramento dei servizi dell’ISS

Il decreto delegato che disciplina l’Atto Organizzativo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, in ratifica in Consiglio Grande e Generale, richiama l’attenzione su scelte strategiche per troppo tempo rimandate, che riguardano la gestione della sanità e della sicurezza sociale e che fanno riferimento ai principi di universalità che da sempre hanno caratterizzato il nostro sistema sanitario sammarinese.

L’atto organizzativo dell’Iss è un provvedimento necessario al Paese per attrarre nuove professionalità, ma soprattutto è uno degli strumenti, insieme al Piano Sanitario e Socio Sanitario per sviluppare ed innovare il benessere sociale dei prossimi anni, il motore di una nuova visione per migliorare i servizi e rispondere alle mutate necessità della cittadinanza.

Ci preme ringraziare tutti gli attori coinvolti, il Segretario di Stato Mariella Mularoni, per il lavoro di sintesi e confronto che ha portato ad un testo che dovrà essere costantemente monitorato per possibili aggiornamenti e revisioni, ed essere rispondente alle esigenze degli assistiti, sulla base di una “road map” della sanità sammarinese. Riteniamo che tale percorso possa essere ulteriormente definito nell’ambito del dibattito, anche alla luce delle considerazioni di cui sopra, e della discussione degli “Indirizzi Generali per la predisposizione del Piano Sanitario e Socio Sanitario della Repubblica di San Marino 2024/26”, all’ordine del giorno di questo Consiglio Grande e Generale.

La maggioranza continuerà l’imprescindibile confronto sulla sanità per adeguare e migliorare la qualità dei servizi e per il raggiungimento degli obiettivi non solo inerenti agli aspetti sanitari e sociosanitari ma anche a quelli strutturali e organizzativi.

A tal fine è necessario che la gestione della sanità e della sicurezza sociale possa contare su capacità e orientamenti in linea con i principi di universalità ed equità che hanno sempre caratterizzato tale importante pilastro dello Stato Sociale sammarinese.

Infatti, sulla base di quanto esplicitato nel Programma di Governo, la maggioranza sta lavorando per un nuovo modello gestionale ed organizzativo che potrà prevedere anche il superamento dell’attuale struttura e composizione del Comitato Esecutivo.

San Marino, 25 ottobre 2024

Partito Democratico Cristiano Sammarinese

Libera San Marino

Partito dei Socialisti e dei Democratici

Alleanza Riformista

Cecchetti Giovanna – Consigliere indipendente