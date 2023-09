San Marino. Magica Gilly dona il ricavato del suo libro ad Asdei

Magica Gilly continua a stupire con le sue magie e questa volta ha realizzato un altro incantesimo: un incantesimo di solidarietà. Gilly ha infatti consegnato a Nubbia Reggini, presidente dell’Asdei, l’Associazione sammarinese disabili a esordio infantile, l’assegno da mille euro delle royalties del suo libro “Magica Gilly”, nel quale illustra e svela alcuni dei suoi trucchi. La cerimonia di consegna è avvenuta alla presenza di Gabriel e dell’editore del libro Carlo Filippini. Un libro che ha avuto anche una ribalta nazionale e internazionale: è stato infatti presentato a Striscia la notizia e a Che tempo che fa? da Fabio Fazio, oltre che nei vari festival in giro per il mondo nei quali Gilly si è esibita con crescente successo. La presidente Nubbia Reggini ha ringraziato per la solidarietà e per la grande sensibilità di Gilly e di Gabriel che hanno voluto destinare il ricavato della vendita del libro ad Asdei. Nella prefazione del libro le parole di Mago Forest ritraggono precisamente la personalità di Gilly e il senso profondo dell’iniziativa di solidarietà del libro: “Mi sembra di raccontare la storia di un personaggio uscito da una favola che ha una sola missione nella vita: portare amore e leggerezza, per questo sono davvero onorato di poter contribuire con queste poche righe – scrive Forest – Gilly, come ogni prestigiatore, si avvale di trucchi, ma lei è speciale perché sa anche creare dal nulla qualcosa di veramente magico: lo fa quando ti guarda e ti sorride con dolcezza, poi ti abbraccia e in quel momento ti aiuta in silenzio a essere una persona migliore. Senza trucco e senza inganno. Se non è magia questa”.

Carlo Filippini Editore