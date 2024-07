San Marino. Mamma mia! Che imbarazzo le immagini ufficiali della cerimonia del giuramento del nuovo Governo! … di Enrico Lazzari

Ho guardato, ieri, la diretta streaming del giuramento dei nuovi membri del Congresso di Stato che si è appena insediato. Dei 10 Segretari di Stato del Titano; per farci capire anche oltre confine, del governo o, meglio, dei suoi nuovi o riconfermati ministri.

Ebbene, quella diretta streaming non era dignitosa, nelle sue caratteristiche scenografiche e fotografiche, neppure della cerimonia di premiazione della partita “scapoli-ammogliati” organizzata dal Bar Sport di un qualunque paesello. Risoluzione video di uno streaming dei tempi del modem a 56k, framerate de “La Sortie de l’usine Lumière” (girato il 19 marzo 1895 dalle officine Lumière), inquadrature da incubo, “stacchi” imbarazzanti…

Ve la siete persa e non credete a ciò che scrivo? Valutate voi stessi cliccando qui e scorrendo fino a che nel timer del player video arrivate a leggere 1:17:00 (un’ora e 17 minuti dall’inizio).

Ma può essere dignitoso della massima sede della democrazia sammarinese, il Consiglio Grande e Generale, in uno dei momenti più alti per la vita istituzionale nazionale, il giuramento e quindi l’insediamento del governo, un simile e “triste” spettacolo diffuso in diretta streaming sul web e, dunque, capace di raggiungere anche l’angolo più recondito del pianeta?

Già nel novembre del 2022, su queste stesse pagine, denunciammo lo schiaffo alla dignità istituzionale proprio delle conferenze stampa del Congresso di Stato, titolando, non a caso, “…Il Congresso di Stato fa le conferenze stampa dalla camera da letto del Palazzo?”. Evidentemente, è stato inchiostro -fortunatamente solo elettronico- sprecato!

“In una società che attribuisce un’importanza decisiva all’immagine estetica con cui ciascuno si presenta agli altri, sapendo di essere molto spesso giudicato esclusivamente in base a tale immagine, quando questa immagine non corrisponde ai canoni di bellezza diffusi nella società, l’obesità o l’eccessiva magrezza si trasformano in un modello negativo di personalità”, evidenziò lo psicoanalista, filosofo e saggista italiano Umberto Galimberti, già nel 2003, nel suo “I vizi capitali e i nuovi vizi”.

Parafrasando il brutto, per certi versi violento e prevaricatore, ma “saggio”, concetto, si può concludere che l’imbarazzante qualità video o le altrettanto imbarazzanti inquadrature, trasmettono nel mondo una immagine negativa e per nulla autorevole della Repubblica di San Marino. E, rendendo la responsabilità ancor più grave, nei giorni in cui un qualunque ragazzino con l’aspirazione da “youtuber” o “influencer” riesce a realizzare video professionali, accattivanti e coinvolgenti, con in tasca i resti della paghetta settimanale e disponendo soltanto di un telefonino, magari costato meno di 200 euro e ottenuto come regalo del 14° compleanno…

Una buona parte delle forze politiche che compongono il nuovo Esecutivo ha annunciato questo governo come quello di una netta svolta con il passato… Almeno in un campo la svolta è davvero possibile e auspicabile: nell’immagine che viene trasmessa al mondo delle istituzioni sammarinesi dai canali ufficiali delle medesime…

Enrico Lazzari