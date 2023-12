San Marino. Mara Verbena al concerto di Natale in Vaticano

Per il secondo anno consecutivo, l’Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani (AFFI) conferma la sua partecipazione e partnership con il Concerto di Natale in Vaticano e Canale 5. Durante l’evento svoltosi sabato scorso (16 dicembre) presso l’Auditorium della Conciliazione a Roma, il palco è stato abbellito con meravigliose composizioni floreali realizzate dai flower designer di AFFI. Queste creazioni avevano come protagonista solo “Fiori Italiani”, il marchio creato da AFFI per promuovere le produzioni di cooperative e floricoltori di ogni regione italiana. Ranuncoli, garofani, sterlizie, anthurium, orchidee, agrifoglio e fronde verdi sono stati utilizzati per arredare l’auditorium e preparare i bouquet di benvenuto per gli artisti e la conduttrice Federica Panicucci. Le decorazioni per la cena di gala successiva al concerto, che si è svolta alle Corsie Sistine del Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia, sono state anch’esse realizzate dai maestri della composizione floreale di AFFI. Il presidente Cristiano Genovali e la vicepresidente Mara Verbena affermano che la musica e i fiori sono due linguaggi universali che trasmettono sentimenti, emozioni, amicizia e amore senza tener conto delle differenze di cultura, origine, credo o ideologia delle persone. Donare un fiore è un gesto di ospitalità e amore. Sono orgogliosi di aver contribuito al messaggio umanitario e sociale del concerto e saranno sempre grati per l’opportunità di aver partecipato all’udienza con Papa Francesco insieme a tutti gli altri protagonisti del concerto. Vogliono ringraziare anche le cooperative che hanno donato i fiori per l’evento: la coop 3 Ponti dalla Liguria, Florencia Trade dalla Calabria, Cooperativa del Golfo e Flora Pompei dalla Campania e Flor Export dalla Toscana. Il Concerto di Natale in Vaticano, registrato sabato 16 dicembre, sarà trasmesso su Canale 5 il 25 dicembre in prima serata e nuovamente il 26 dicembre nel primo pomeriggio. I fondi raccolti durante il concerto e la cena di gala, insieme a una successiva campagna di donazione in occasione della trasmissione televisiva, finanzieranno il progetto “Salva le bambine della Sierra Leone dalla violenza” delle Missioni Don Bosco. L’iniziativa prevede la costruzione di un rifugio nel centro Don Bosco Fambul dedicato a ragazze di età compresa tra i 9 e i 17 anni. Al concerto hanno partecipato numerosi artisti tra cui Riccardo Cocciante, Al Bano Carrisi, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Alexia, i Gemelli di Guidonia, Raiz, Joss Stone, Matteo Romano, Christopher Cross, Giusy Ferreri, Alex Britti, Marcella Bella, Valentina Parisse, Giulia Sol, Alin Stoica, Viktoria Modesta, i Virginia State Gospel Choir e il Piccolo Coro Le Dolci Note, accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal maestro Adriano Pennino.