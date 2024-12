San Marino: Marialaura Marinozzi rassegna le dimissioni – ad Rtv: “Non sono adatta a questo momento storico e a questo Governo”

Marialaura Marinozzi, Direttrice del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, ha dato le sue dimissioni e ritorna al precedente impiego ovvero alla Direzione dello Stato Civile.

Come riportato da San Marino RTV, Marinozzi ha spiegato le motivazioni dietro il suo passo indietro, dichiarando: “Non sono adatta a questo momento storico e a questo Governo”. Questa dichiarazione mette in evidenza una percezione di incompatibilità con la linea politica attuale, pur senza entrare nei dettagli delle divergenze. Marinozzi è nota per il suo impegno e per i risultati ottenuti, come l’introduzione delle nuove carte d’identità sammarinesi e l’aggiornamento normativo correlato.

Le sue parole sono soprattutto una critica implicita, e forse politica, al clima attuale: “Preferisco farmi da parte in un momento in cui non riesco a dare il massimo contributo che vorrei”.

Sarà interessante osservare come il Governo intenderà gestire questa situazione, sia dal punto di vista istituzionale che politico, soprattutto considerando l’importanza del ruolo lasciato vacante.