San Marino. Marica Montemaggi, Libera in Commissione Esteri 23.11.23: ”Samsung ha donato 127 mila euro di attrezzature”. Per l’Expò?

Marica Montemaggi, Libera in Commissione Esteri 23.11.23

”Chiedo al Segretario Beccari alcuni chiarimenti in merito a delle posizioni che un suo collega di governo, il Segretario Pedini, ha assunto recentemente in trasmissioni Tv, riguardo allo sviluppo dell’avio superficie, con accordi con l’Arabia saudita e anche con la Corea. E’ gia? emerso, in questa commissione, il dibattito sulle competenze dei Segretari nei propri ambiti, il fatto e? che continua a imperversare questo sforamento di campo di qualche Segretario nelle sue dichiarazioni pubbliche sugli intenti del Paese, su quello che puo? essere il sostegno di San Marino in vista di Expo e ci sono valutazioni da fare. Se San Marino si pone al fianco dell’Italia, a sostegno di Roma per Expo 2030, poi pero? vi sono altri Segretari che con indelicatezza istituzionale, molto tranquillamente, si lasciano andare ad affermazioni del tipo, ‘si? e? vero che l’Arabia Saudita vuole negoziare e ci ha proposto finanziamenti su diversi progetti tra cui l’avio superficie, che e? un progetto pronto, tanto che si e? visto l’episodio delle ruspe arrivate a Torraccia di sera e la conseguente protesta dei cittadini, con tanto di intervento delle forze di polizia. E sempre in una trasmissione tv Pedini parlava dei 29 milioni di euro a tasso agevolato con l’Arabia saudita per l’avio superficie, tralasciando poi un progetto di piu? ampia portata, per estendere la pista a 1,2 km, per cui servono accordi con l’Italia. Chiedo se vi sono accordi su questo con l’Italia. E poi sembra che anche la Corea si sia fatta avanti per la competizione di Expo e il Segretario ha citato la delibera del congresso in cui Samsung ha donato 127 mila euro di attrezzature e l’ha collegata a una posizione della Corea. Secondo noi e? molto grave parlare della competizione per Expo e citare una delibera del congresso su una donazione di questo valore, io rimango basita e come me i cittadini. Segretario, le chiedo di chiarire e confutare quanto detto.”