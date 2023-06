San Marino. Marlù e San Marino Academy insieme per sostenere il progetto cuore

Si è tenuta ieri 13 giugno, all’interno dell’Ospedale di Stato, la conferenza stampa di presentazione di un’iniziativa portata avanti nell’ambito del progetto MarlùRicaricAmore, con il quale l’azienda di gioielli Marlù, attraverso giovani talenti in arte e sport, sostiene un’associazione o una causa solidale, per trasmettere il messaggio che “piccoli gesti, insieme, formano un grande valore”. In questo particolare progetto, portato avanti per sostenere i reparti Pediatria e Cardiologia dell’Ospedale di Stato di San Marino, sono state coinvolte le giovani calciatrici della San Marino Academy, che Marlù sostiene da oltre tre anni. Durante tutto il campionato 2022-23, ogni giocatrice del mese ha simbolicamente inserito in un’urna a forma di cuore tante palline quanti i goal segnati durante la stagione. Goal che si sono poi concretizzati nella somma devoluta a sostegno del progetto “Repubblica Cardioprotetta”, attivo da diversi anni sul territorio sammarinese e già sostenuto da Marlù con un’altra donazione a dicembre 2022, durante il Campionato di Tiro Con L’arco Fiarc 3D Indoor con l’iniziativa di beneficienza “Dona la tua freccia”. Alla conferenza stampa, ha preso parte il Segretario di Stato per la Sanità Massimo Andrea Ugolini, il Direttore Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie ISS Sergio Rabini, il Primario del reparto di Pediatria Dott.ssa Laura Viola, la Presidente della Società Sammarinese di Cardiologia Dott.ssa Marina Foscoli, la Dott.ssa Marta Fabbri in rappresentanza dell’azienda MARLÙ SPA ed alcuni rappresentanti della San Marino Academy, tra cui Andrea Nardoni, responsabile marketing, Raffaella Barbieri, attaccante della squadra con il maggior numero di gol segnati in campionato ed il vice-presidente Marco Baldazzi. Nel corso della conferenza stampa, oltre ad illustrare la valenza del progetto che vedrà coinvolte a partire dal prossimo anno scolastico le classi quarte e quinte elementari di tutti i plessi della Repubblica, si è sottolineato l’importante contributo – non solo dal punto di vista economico – messo in campo da MARLÙ a sostegno del sistema sanitario pubblico. “Insieme alle mie sorelle, da sempre, riteniamo sia doveroso offrire il nostro aiuto a chi opera nel settore sanitario – dichiara Marta Fabbri -. Non la consideriamo una mera donazione, ma un atto di sentito sostegno, nei confronti di chi ogni giorno opera con coraggio, abnegazione e umanità, nell’ottica della prevenzione per la salvaguardia della vita dei nostri concittadini. Sostenere il Progetto Repubblica Cardioprotetta significa confermare i nostri valori aziendali, da sempre improntati ad una messa attenzione verso la società sammarinese intesa nella sua complessità.” “Siamo orgogliosi – sostiene Andrea Nardoni, Responsabile Marketing della San Marino Academy – di avere al nostro fianco da tanti anni un’azienda come Marlù, un partner capace di realizzare iniziative come questa che sono un vanto per il nostro contesto territoriale, sociale e sportivo. La paternità di questo progetto è tutta di Marlù, naturalmente; tuttavia l’azienda ha da subito tenuto a coinvolgerci in esso e noi siamo fieri di aver potuto fare, nel corso della stagione sportiva, da veicolo attraverso il quale questo importante obiettivo è infine stato raggiunto. Un grazie va d’obbligo a tutto il personale sanitario per il suo instancabile lavoro a tutela della salute pubblica. Ma un grazie va anche alle sorelle Fabbri per averci permesso di essere parte di questo progetto: un progetto che va totalmente nella direzione di quelli che sono i valori che da sempre contraddistinguono la nostra filosofia sportiva.” “Ringrazio a nome dell’ISS Marta Fabbri e tutti i quadri dirigenziali di Marlù SPA, per questo ennesimo esempio di generosità, che si traduce in fatti concreti a sostegno del sistema sanitario pubblico e in particolare dei settori Pediatrico e di Cardiologia – afferma Francesco Bevere, Direttore Generale dell’Istituto Sicurezza Sociale -. Cogliamo in questa attenzione il riconoscimento del prezioso lavoro portato avanti quotidianamente da tutti i professionisti dell’Istituto per la Sicurezza Sociale. Il ringraziamento va esteso ai dirigenti e ai giovani talenti della San Marino Academy, per aver creduto e partecipato a questo importante progetto, di pubblica utilità”.

