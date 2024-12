San Marino. Marlù Gioielli inaugura il primo store monomarca in Abruzzo

Chieti, 9 dicembre – Marlù è lieta di annunciare l’apertura del suo primo store monomarca in Abruzzo. Il nuovo negozio ha aperto le sue porte al pubblico venerdì 8 dicembre 2024, presso il centro commerciale Megalò di Chieti, in occasione della festività dell’Immacolata Concezione.

Questa nuova apertura rappresenta un passo importante per il marchio Marlù, che continua a espandere la propria presenza sul territorio nazionale, offrendo ai suoi clienti un’esperienza di acquisto esclusiva e personalizzata.

Il nuovo punto vendita è progettato per riflettere l’essenza del marchio, combinando eleganza, modernità e cura del dettaglio.

I visitatori del centro commerciale Megalò avranno la possibilità di scoprire l’intera gamma di collezioni firmate Marlù, dalle creazioni più iconiche alle ultime novità, pensate per soddisfare i gusti e le esigenze di un pubblico sempre più variegato.

“Siamo entusiasti di portare l’universo Marlù in Abruzzo con l’apertura del nostro primo store monomarca nella regione. Questo nuovo traguardo testimonia il nostro impegno nel creare connessioni autentiche con gli imprenditori che decidono di investire nel nostro progetto e con i nostri clienti, offrendo loro non solo gioielli di qualità, un’esperienza unica di shopping e tantissimi valori positivi” ha dichiarato Marta Fabbri, brand manager di Marlù Gioielli.

“Per me è un grande piacere entrare a far parte del progetto imprenditoriale di Marlù” – ci spiega Andrea Santurbano, giovane imprenditore che vanta solide radici nella tradizione orafa abruzzese, essendo nato e cresciuto in una famiglia di gioiellieri. – “Ero da tempo alla ricerca di un marchio che incarnasse i valori in cui credo: freschezza, innovazione, qualità e, soprattutto, un forte impegno etico e sociale. Marlù rappresenta tutto questo e molto di più.

Il marchio Marlù – prosegue Andrea – è sinonimo di qualità accessibile, una qualità che non scende mai a compromessi, ma si esprime attraverso continue collezioni che uniscono colore, ricerca stilistica e attenzione alle forme. Questo, unito a una politica economica inclusiva, rende Marlù un marchio unico nel panorama attuale. In più, entrare nella famiglia Marlù significa condividere non solo un progetto imprenditoriale, ma anche un sistema di valori che mette al centro le persone e la qualità. Sono orgoglioso di rappresentare un marchio che guarda al futuro con innovazione e cuore.”

