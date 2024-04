San Marino. Mate Padel Tour&Finals – sabato 11 maggio, circolo sportivo Wonderbay

Mate Padel Tour&Finals e sommatoria di solidarietà, sport e divertimento. L’evento, dalla spiccata connotazione internazionale, e organizzato dalla società sammarinese Mate Love Srl in collaborazione con un gruppo di professionisti di settori diversificati.

La manifestazione si articola in due fasi distinte.

Prima fase, il Mate Padel Tour: una serie di tornei satellite che si estende dal monte Titano verso alcune citta dello stivale. Le coppie vincenti si qualificano alle Mate Padel Finals, in cui sfideranno campioni del panorama sportivo internazionale.

Questa seconda fase, che sono le Mate Padel Finals, si svolgerà sabato 11 maggio presso il Circolo sportivo Wonderbay di San Marino. La direzione del torneo sara affidata alla Luis Ovando Sport Management, con la collaborazione di German Denis.

L’evento si concluderà con una cena di gala presso Palazzo Kursaal di San Marino Città.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto alla P.U.P.I. ONLUS.

La fondazione, nata nel 2001 per volontà di Javier Zanetti e sua moglie Paula, opera per garantire i principi della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Lo scopo e realizzare modelli di intervento a sostegno delle classi sociali più vulnerabili.

Javier Zanetti sarà il superospite delle Mate Padel Finals.

L’iniziativa si pregia di tre patrocini: Segreteria di Stato per il Lavoro e lo Sport, della Segreteria di Stato per di Stato Turismo e Segreteria di Stato per gli Affari Interni.

Lo sport diventa, ancora una volta, vettore di coesione e solidarietà e lo sarà a partire dal nostro staff, che e inclusivo: e, come tale, dinamico e trasversale.

Abbiamo stretto preziose partnership con importanti aziende del territorio, oltre che con brand a livello internazionale.

L’evento e pubblicizzato nella maniera più ampia possibile, sia attraverso i canali social sia attraverso quelli tradizionali.

Quando lo sport si unisce alla sensibilità, si crea sempre un connubio vincente. Grazie,

