San Marino. Matilde Terenzi è argento al Campionato Italiano nello Speed Slalom

Gare infuocate oggi a Catania, non solo per le elevate temperature ma per l’alto livello del Campionato Italiano di Inline Freestyle organizzato dal Comitato Regionale Fisr Sicilia. Oggi, secondo giorno dedicato alla specialita? Speed Slalom che ha visto scendere in pista gli atleti Junior e Senior.

Come da programma la mattina e? stata riservata alle run di qualifica, nelle quali gli atleti hanno dovuto lottare per fare il miglior tempo possibile per potersi guadagnare un posto in finale. Matilde Terenzi centra il passaggio del turno con il secondo miglior tempo assoluto (4 secondi e 655 millesimi) mentre Matilde Mina si piazza in 27ma posizione.

Le fasi finali sono iniziate nel pomeriggio con un’agguerrita Terenzi che batte una ad una le proprie avversarie cedendo solo in finale e per pochi millesimi ad una velocissima Giorgia Coloprisca della societa? romana ASD Tribu Inline . Bronzo per un’altra atleta romana, Martha Fabbretti della ASD Byz Skating RM.

Nella competizione della categoria ragazzi, svoltasi lunedi?, Tommaso Terenzi ha ottenuto la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta concludendo con un ottimo quarto posto.

Con le competizioni di oggi si sono concluse le gare dedicate alla specialita? Speed Slalom. Domani sara? la volta delle Battle che vedra? ancora in pista la portacolori biancazzurra Matilde Terenzi.