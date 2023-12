San Marino. Maurizio Mularoni premiato a Roma con il “Fib Award Personaggio Internazionale”

Sabato 16 dicembre si è svolto il prestigioso premio “MB FIB Award“, l’Oscar delle bocce, giunto alla quarantaduesima edizione. La serata di gala ha avuto luogo a Roma, nella Sala della Protomoteca, nel palazzo del Campidoglio di Roma. Il premio è stato consegnato a campioni, società, dirigenti, tecnici, arbitri e protagonisti dell’ultima stagione sportiva 2023. Per la prima volta è stato riservato un premio anche per un personaggio internazionale, un vero e proprio riconoscimento alla carriera per un dirigente che ha dedicato la propria vita al mondo sportivo delle bocce a livello internazionale. Per l’occasione è stato premiato il presidente della Federazione Sammarinese Sport Bocce Maurizio Mularoni, che ha ricevuto la statua in bronzo raffigurante la Dea della Fortuna da Andrea Abodi, Ministro italiano per lo Sport e i giovani. “Ricevere questo premio è per me un onore e motivo d’orgoglio. Sono felice di essere stato il primo ad aver ricevuto questo ambito premio” ha commentato Mularoni. CONS