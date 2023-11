San Marino. MC TITANO. Domenica di successo per Maurizio Bottalico in Messico

CAIN ROAD RACE

Domenica di successo per Maurizio Bottalico in Messico. Invitato a partecipare alla pazza gara motociclistica Cain Road Race a Sinaloa, Maurizio si è imposto nella classe 1000cc nell’impegnativo percorso composto da 74 km con 538 curve sulle montagne Messicane su un fondo stradale non sempre asfaltato alla perfezione. Originariamente avrebbe dovuto partecipare alla gara con una motocicletta Yamaha, ma per problemi tecnici nei giorni precedenti alla competizione, ha gareggiato con una Bmw messagli a disposizione senza mai averla provata prima. Questo successo si aggiunge agli altri importanti risultati conseguiti nella stagione dal Pilota del Moto Club Titano già protagonista assoluto delle competizioni europee ed italiane della specialità Road Race.