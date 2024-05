San Marino. Medaglie dalla ginnastica e tante emozioni al “Tardini for Special” di calcio

Doppio impegno per la Federazione Sammarinese Sport Speciali, che nel fine settimana sono stati protagonisti a Cattolica, con la ginnastica ritmica, e a Parma, con la terza edizione del “Tardini for Special” di calcio. Alla gara UISP Regionale con “Circuito Special” le atlete Amanda Cecchetti, Rim Zaboul, Beatrice Cellarosi, Marianna Pruccoli, Michela Angeli, Eleonora Santolini e Giada De Angeli, accompagnate dalla coach Maria Chiara Bacciocchi, hanno avuto modo di provare i loro nuovi esercizi in un bel momento di condivisione, ottenendo anche ottimi risultati. Nella categoria Junior primo posto per Beatrice Cellarosi, seguita in seconda posizione da Rim Zaboul e al terzo da Marianna Pruccoli. Nella categoria Senior vince Michela Angelini, secondo posto per Eleonora Santolini e terzo per Giada De Angeli. A Parma la formazione sammarinese si è confrontata con squadre di calcio a sette, inserita in un girone altamente competitivo e formato da Bologna Senza Frontiere, Special Team Pavia e gli Insuperabili. Nonostante qualche defezione dell’ultimo minuto, la formazione del tecnico Vladimiro Selva coadiuvato da Davide D’Alessandro, ha raggiunto la finalina contro Blue Star nella splendida cornice dello Stadio “Ennio Tardini” di Parma, in cui è riuscita a togliersi la soddisfazione di segnare una rete con Jennyfer Riera nell’1-3 finale. “Sono molto soddisfatto per i nostri atleti, che hanno potuto vivere una bellissima esperienza. Li ho visti entusiasti e molto emozionati” ha commentato Vladimiro Selva.