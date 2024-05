San Marino. Medicina tradizionale cinese: il 3 e 4 Maggio 2024 all’Istituto Confucio

Si terrà venerdì 3 Maggio presso l’Istituto Confucio di San Marino un nuovo intervento del Dr. Leo Chen, delegato ufficiale per la divulgazione della Medicina Shaolin in Europa dal titolo “Il collegamento tra stress (occidentale) e le interferenze con l’energia (Qi orientale) -Diventare protagonisti della propria salute”.

I monaci Shaolin infatti vivono lontani dai centri abitati e non hanno accesso alla tecnologia diagnostica, ai farmaci o alla chirurgia. Eppure vivono a lungo senza stress, senza rabbia, senza stanchezza e soprattutto senza dolore.

Il loro benessere e la loro salute derivano da un approccio completo che interessa il corpo, il cuore e la mente.

Sei curioso di capire come diventare protagonista della tua salute? Allora vieni venerdì 03 maggio alle ore 20:45 presso l’Istituto Confucio di San Marino a Montegiardino in strada della Bandirola 44 e ti spigheremo come fare!

-Prenderai coscienza di ciò che sta accadendo nel tuo corpo.

-Imparerai qual’è il collegamento tra stress (occidentale) e interferenze con l’energia (Qi orientale).

-Conoscerai i principi dei 3 DanTian: Lavorare per ritornare a raggiungere lo stato di benessere originario.

-Scoprirai le 4 C del benessere per diventare protagonista della tua salute.

L’evento è aperto a tutti, gratuito e senza prenotazione.

A seguire sabato 4 maggio, presso la palestra della scuola elementare di dogana, il Dott. Chen e la Dott.ssa Chen Yuping terranno dei workshops su bellezza del corpo (tisane, cibo, maschere, massaggi con digitopressione, gua sha) e salute (insonnia, dismenorrea, dolori a spalle e collo).

Per informazioni ed iscrizioni ai workshops consultare la pagina fb dell’ Istituto Confucio o inviare una email a istitutoconfucio@unirsm.sm