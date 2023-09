San Marino. Mediterranean Beach Games: Colonna – Grandi eliminate ai quarti nel beach tennis. Federico Fabbri in finale nel nuoto pinnato

Nella gara dei quarti di finale del torneo femminile di beach tennis ai Mediterranean Beach Games, Marika Colonna e Alice Grandi devono arrendersi alle italiane Flaminia Daina e Nicole Nobile, seconda forza del tabellone, le stesse avversarie che avevano sbarrato la strada alle biancazzurre ai World Beach Games a Doha, nel 2019. Rispetto a quattro anni fa il duo sammarinese ha opposto una resistenza molto più dura e solo per un soffio non è riuscito a portare a casa il primo set (7-5 6-1 il risultato finale). “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile – commentano Marika Colonna e Alice Grandi -. Loro sono tra le prime dieci atlete al mondo e hanno da pochi giorni vinto i Campionati Italiani, titolo che sicuramente ha dato loro una consapevolezza in più. Siamo entrate in campo con l’obiettivo di giocare bene e divertirci, cercando di ottenere il massimo. Nel primo set siamo andate sotto 4-1, abbiamo girato sul 4-3 e poi sul 5-3, trovando la forza di portarci sul 5 pari, ma alla fine hanno avuto la meglio loro. Nel secondo set non abbiamo sfruttato qualche occasione e non siamo riuscite a rimanere incollate, consentendo loro di prendere il via. Quest’anno, in generale, il livello si è alzato molto e i sorteggi non sono stati a nostro favore”.



Questa mattina sono tornati in vasca anche i portacolori biancazzurri del nuoto pinnato. Camilla Sansovini si è migliorata anche nei 100 metri pinne, chiusi con un tempo di 53.94 che le vale il 14° posto.

Federico Fabbri, nei 50 metri pinne, ha fermato il cronometro a 23.50, chiudendo 11°, ma a causa di alcuni ritiri e squalifiche, sarà al via della finale che scatterà questo pomeriggio alle 17:30 locali (le 16:30 italiane).