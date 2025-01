San Marino. Memorial Casadei: vince Osimo Battute Bologna e la nazionale sammarinese

San Marino. Il Memorial Alessandro “Cassa” Casadei 2025 se lo aggiudica Osimo. Il torneo, che ogni anno la Fspav organizza con la famiglia Casadei per ricordare la figura dell’ex palleggiatore della nazionale, scomparso nel 2009, sabato 4 gennaio ha visto sfidarsi la nazionale maschile del Titano e i club di Bologna e Osimo, due compagini in testa ai rispettivi gironi di serie B. La formula prevedeva che le squadre si affrontassero le une con le altre e che ogni set vinto avrebbe portato un punto in classifica. Alla fine, sul parquet di Serravalle, sono stati i marchigiani a spuntarla battendo Bologna per 2 a 1 nella partita decisiva. Alle loro spalle la nazionale del Titano che ha schierato diversi giovanissimi.

“Abbiamo provato diverse soluzioni – ha detto a fine match il Ct sammarinese Roberto Pascucci – anche per ovviare a qualche defezione. Sapevamo che si trattava di un test di alto livello per i nostri giocatori ma credo che siamo riusciti a fare una bella figura e abbiamo messo in mostra qualche giovane dall’interessante potenziale. Nelle prossime settimane continueremo a lavorare, cercando di curare alcune situazioni particolari come le coperture, il gioco al centro e altro. In generale, credo dovremo puntare a ottenere maggiore continuità”.

Questi i risultati delle partite: Osimo – San Marino 2 a 0 (25/22 25/20); Bologna – Osimo 1 a 2 (23/25 25/22 29/31); San Marino – Bologna 1 a 2 (25/22 16/25 17/25).

La classifica finale: 1° Osimo p. 4 (5 set giocati, 4 vinti); 2° Bologna p. 3 (6 set giocati, 3 vinti); 3° San Marino p. 1 (5 set giocati, 1 vinto).

San Marino, 5 gennaio 2025

