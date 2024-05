Non finiscono mai di stupire e vincere i pongisti sammarinesi che dopo la vittoria di Asia Toccaceli nel torneo Open di Senigallia di domenica scorsa, si sono ripetuti sabato 11 maggio a Marina di Montemarciano nel Memorial Luchetti over 5000 con il 15 enne Elia Mazza che si è imposto in un tabellone con 56 pongisti partecipanti, Aldo Sorrentino, Thomas Marcattili il giovanissimo Thomas Ceccoli si sono fermati tutti nei quarti di finale ad un passo dal podio.