San Marino. Mese Dantesco 2024: Alessandra Mularoni inaugura la rassegna con “Dante ieri e oggi”, un originale raffronto tra il mondo di oggi e il mondo della Firenze medievale

GRANDE INIZIO DEL MESE DANTESCO 2024

Inizia la prossima settimana il “Mese Dantesco”, la tradizionale rassegna di quattro conferenze letterarie che quest’anno raggiunge la 17° edizione.

Promossa dall’Associazione Dante Alighieri, in collaborazione con la Scuola Superiore e con l’Istituto Musicale Sammarinese, la manifestazione deve il merito del successo a intellettuali che presentano la loro passione per la cultura e la divulgano ad un pubblico sempre più interessato.

Inaugura il ciclo, mercoledì 17 aprile nella Sala Alberoni della Biblioteca di Stato, la professoressa Alessandra Mularoni, docente di discipline giuridico-economiche nei licei di San Marino, con un approfondito saggio dal titolo “Dante ieri e oggi”. Particolarmente significativo il tema affrontato, soprattutto alla luce dei cambiamenti e delle drammatiche sfide che segnano la storia mondiale. La relazione della professoressa Mularoni sarà affiancata da letture degli studenti della Scuola Secondaria e allietata dall’incanto del violino di Emanuela Grassetto.

Mercoledì 24 aprile sarà la musica dei professori Nicola Giaquinto e Marco Capicchioni con la partecipazione degli allievi dell’Istituto Musicale Sammarinese nel saggio “Dante in musica” nel Teatro Titano alle ore 19, che affascinerà con note decisamente intense l’emozionante percorso dall’Inferno al Paradiso.

Si continuerà mercoledì 8 maggio nella Sala Alberoni della Biblioteca di Stato nell’ascoltare il professore Maurizio Gobbi, grande conoscitore e interprete della Divina Commedia e di tutta l’opera dantesca, che si cimenterà in un argomento specifico dal titolo “Dante inviato Celeste”.

La rassegna si concluderà mercoledì 22 maggio con la conferenza “Un paese innocente”, presentato dalla professoressa Valeria Martini, docente del nostro liceo classico, accompagnata da letture recitate dalla studentessa Luciana Alliotta. Sarà svolto di nuovo nella Sala Alberoni della Biblioteca di Stato, nel centro storico di San Marino.

L’Associazione Dante Alighieri invita i propri associati e i cittadini tutti a presenziare numerosi alla rassegna e ringrazia la Segreteria di Stato alla Cultura, l’Ambasciata d’Italia a San Marino e la Commissione Nazionale Sammarinese per l’Unesco per aver concesso il patrocinio; esprime infine un ringraziamento sentito alla Società Unione Mutuo Soccorso per il contributo economico offerto, che consente la realizzazione del progetto

Ufficio Stampa

www.dantealighierirsm.org

info@dantealighierirsm.org