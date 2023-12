San Marino. Migani: “Qualche rammarico per la sfida contro il Domagnano, con la Libertas per riscattarci”

Terzo pareggio in campionato e rete inviolata per la seconda volta consecutiva, questi gli spunti da cui ripartire per il Tre Penne dopo lo 0-0 contro il Domagnano nella decima giornata di Campionato Sammarinese BKN301.

“Non sono due punti persi, avremmo potuto fare sicuramente meglio – afferma il portiere biancazzurro Mattia Migani -, ma davanti a noi abbiamo trovato una squadra ben messa in campo e organizzata, in grado di difendersi bene e cercato di vincere fino alla fine. Il nostro rammarico è quello di non aver sfruttato le occasioni create, però guardando il bicchiere mezzo pieno dobbiamo essere consapevoli di non aver subito gol per la seconda volta di fila in stagione, che non era mai successo”.

Ora davanti al Tre Penne si pone l’ostacolo Libertas, con i granata che se la vedranno con la squadra di Città prima in campionato e poi nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Titano. “La sfida con la Libertas è sempre molto sentita, il derby ti dà una carica maggiore per far bene. È una squadra sempre molto preparata e anche se in questo momento non sta facendo benissimo è composta da una rosa di assoluta qualità, noi non dobbiamo prendere questa gara sottogamba” ha commentato Migani.

L’ultima parte del girone d’andata del Tre Penne sarà particolarmente agguerrito con tanti scontri diretti e un campionato che si fa sempre più interessante. Migani analizza la situazione della sua squadra: “Noi ci stiamo concentrando su noi stessi partita dopo partita, il campionato è ancora molto lungo e noi per il momento siamo focalizzati solamente sulla prossima partita. Tra un paio di mesi tireremo le somme e potremo dare uno sguardo alla classifica, ora è troppo presto e noi lavoriamo partita per partita”.

L’appuntamento è fissato per sabato 2 dicembre, fischio d’inizio a Domagnano alle ore 15.00.

FOTO ©FSGC