San Marino, Montecerreto. Da paradiso naturale a giungla abbandonata, l’appello di una nostra lettrice residente alla riqualificazione. Di chi sarà la responsabilità? Perchè non si interviene?

Montecerreto, un tempo luogo incantevole per passeggiate e immersioni nella natura, versa oggi in uno stato di abbandono preoccupante. Secondo una nostra lettrice, residente locale, l’area è diventata una “giungla” inaccessibile, con sentieri un tempo percorribili ora invasi dalla vegetazione. La situazione peggiora durante le piogge, rendendo la zona pericolosa per i visitatori.

Situato nel Castello di Acquaviva, Montecerreto ospita il Parco di Montecerreto, noto per la sua posizione elevata e le splendide vedute panoramiche. Il parco è anche sede del San Marino Adventures, il parco avventura più grande d’Europa, che offre numerosi percorsi sospesi tra gli alberi e altre attività all’aperto.

Nonostante queste attrazioni, l’area circostante richiede una manutenzione costante per garantire la sicurezza e l’accessibilità ai visitatori. L’abbandono segnalato dalla nostra lettrice evidenzia la necessità di interventi urgenti per ripristinare i sentieri e le strutture del parco, preservando così un patrimonio naturale e ricreativo fondamentale per la comunità sammarinese e non.

I responsabili di questo degrado sono chiamati a intervenire per riqualificare Montecerreto, assicurando che torni a essere un luogo sicuro e accogliente per residenti e turisti. La manutenzione regolare e la promozione di attività sostenibili possono contribuire a valorizzare nuovamente questa preziosa risorsa naturale