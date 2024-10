San Marino. Moscardi carica l’ambiente in vista del ritorno di Coppa: “Vincere per ritrovare il sorriso”

Il Tre Penne non va oltre al pareggio nel derby della Funivia contro la Libertas. Il vantaggio di Alessandro Moscardi è una boccata d’aria fresca in un buon primo tempo dei ragazzi di Berardi, che nella ripresa però commettono un autogol con Lombardi e al triplice fischio rientrano negli spogliatoi con l’1-1 e un punto.

I ragazzi di Berardi creano tanto, ma continuano a non trovare la via dei tre punti. Allo Stadio ‘Federico Crescentini’ Moscardi la sblocca con la staffilata di testa al 36’ del primo tempo, i biancazzurri creano tanto con due traverse colpite, una da Moscardi e l’altra da Guidi, e recrimina anche qualcosa con un possibile rigore negato.

Tra gli aspetti positivi della partita c’è il secondo gol consecutivo in Campionato dell’attaccante italiano con il numero 33. “Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, dominando la sfida e creando tante occasioni – ha commentato Moscardi -. Nella ripresa siamo rientrati con l’atteggiamento giusto, ci siamo un po’ disuniti a un certo punto e abbiamo concesso qualche occasione di troppo. Purtroppo un autogol ci ha destabilizzato e non siamo riusciti a vincere”.

La squadra di Città non riesce a scrollarsi di dosso il segno X, con il quarto pareggio consecutivo. “Riconosco che la squadra ha valori molti alti a livello tecnico e siamo in grado di leggere bene le situazioni in campo, dobbiamo iniziare a chiudere subito le partite e avere un po’ più di precisione in alcune situazioni” dichiara l’attaccante biancazzurro.

Il Tre Penne ha l’occasione per riprendersi con il ritorno degli ottavi di finale di Coppa Titano, in programma martedì sera alle ore 20.45 contro il Cailungo sul campo di Montecchio. Il Tre Penne viene dal netto 6-0 dell’andata, risultato che però non deve appagare i biancazzurri, che con una vittoria potrebbero rialzare il loro morale. Ne è convinto Moscardi, che afferma: “Noi abbiamo bisogno di ritrovare la vittoria, vogliamo scendere in campo con determinazione e assicurarci il passaggio del turno, che darebbe sicuramente morale a tutto lo spogliatoio”.

