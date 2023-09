San Marino. Mostre e musei possono valorizzare il territorio del Titano? La risposta in un convegno dell’Università di San Marino

In cattedra direttori di gallerie, rappresentanti istituzionali e non solo, all’insegna di originalità e innovazione

I vertici attuali e passati di realtà come il Museo Egizio di Torino, la Galleria Nazionale delle Marche e la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura italiano saliranno in cattedra per un convegno dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino dal titolo “Il sistema dell’arte: cultura e valorizzazione del territorio”.

Nell’ambito dell’iniziativa, in programma venerdì 22 settembre dalle ore 9 nella sede universitaria di via Salita alla Rocca 44, nel centro storico del Titano, è prevista inoltre la partecipazione del direttore del Museo d’Arte della Città di Ravenna, del numero uno della Galleria Nazionale dell’Umbria e dei rappresentanti di altre strutture impegnate nel settore.

“Parliamo di un sistema in continuo mutamento che coinvolge artisti, opere, musei, collezionisti, curatori, gallerie e non solo”, spiegano a proposito gli organizzatori dall’Istituto Giuridico dell’Ateneo sammarinese. “Il convegno nasce dall’esigenza di riflettere sul cambiamento che il mondo della cultura, nello specifico quello dell’arte e dei musei, apporta sul territorio nel quale si colloca, in particolare quando unito al management e coinvolgendo attività come campagne social e tanto altro”.

Privilegiate, in questo senso, le esperienze che si sono contraddistinte per la loro originalità: “Esempi di comunicazione dissacrante e innovativa, fra i vari casi, ma anche street art”.

A margine dell’evento, una mostra fotografica sul gemellaggio tra la Città di San Marino e Xiamen, in Cina, a completare un convegno realizzato con il patrocinio della Direzione Generale della Funzione Pubblica. Fra le realtà del Titano coinvolte anche gli Istituti Culturali e la Galleria Nazionale di San Marino.

Maggiori informazioni e modalità di iscrizione sul sito www.unirsm.sm, nella sezione “eventi” alla quale si accede dal banner grigio in alto nella homepage.