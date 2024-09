San Marino. Motonautica Sammarinese. Debutto per due giovani piloti nella gara di Chioggia

Si stanno preparando alla loro prima competizione agonistica i giovani piloti del Team Aquabike San Marino .

Kevin Bordin e Daniel Volpiana classe 2008 e 2007. ” I giovani ragazzi si stanno allenando da mesi ” afferma la Tecnica societaria Samantha Beccari ” Li stiamo seguendo e formando per questa gara da circa 6 mesi con lezioni di teoria e pratica nei fine settimana. Ora sono pronti a portare i colori Bianco Azzurri a Chioggia per questo fine settimana 6 Ottobre. Una gara Regionale organizzata dal Team Kanarin aperta ad esordienti e non. Avremo in acqua anche Alberto Fochesato e la figlia Sofia nostri piloti partecipanti al campionato Italiano appena concluso. Questa sarà l’ultima gara della stagione 2024 ma stiamo Pensando come Team di organizzarne una tutta nostra…..chissà 1° Trofeo Repubblica di San Marino.

Aquabike San Marino