San Marino. Movimento Ideali Socialisti è fortemente impegnata nella fase conclusiva del progetto politico di Alleanza Riformista

Giovedì 21 settembre, si è riunito il Direttivo del M.I.S (Movimento Ideali Socialisti), una riunione molto partecipata in cui si sono trattati diversi temi sia di attualità che di prospettiva.

I Consiglieri Rossano Fabbri e Denise Bronzetti hanno relazionato al Direttivo sulle recenti dinamiche politiche che hanno portato a licenziare l’assestamento di bilancio dopo una lunga ‘maratona consiliare’ condizionata dall’ostruzionismo di tutta l’opposizione, con il solo obiettivo di minare l’azione del governo ed anticipare il voto.

Movimento Ideali Socialisti, con grande senso di responsabilità a seguito della crisi di governo del maggio u.s., ha deciso di sostenere nella parte finale della legislatura la maggioranza e il nuovo esecutivo – una scelta che è stata la conseguenza di un percorso consigliare maturato nell’arco della legislatura – con importanti convergenze, in particolare attorno ai temi della Giustizia, della Finanza Pubblica e della tutela della Sicurezza Pubblica.

L’atteggiamento dei Consiglieri di opposizione che hanno esasperato il dibattito sulla legge di assettamento e su altri provvedimenti, peraltro dagli stessi condivisi, all’esame dell’Aula – sostenendo di essere riusciti a commissariare governo e maggioranza – in realtà ha palesato le paure delle singole forze di opposizione che nella reciproca marcatura a uomo, temevano la fuga in avanti di solo talune delle stesse forze con l’obiettivo di consumare accordi politici di prospettiva.

Il Direttivo di M.I.S. ritiene che il Paese debba venire prima di tutto, al M.I.S non interessano tali “giochini della politica” fatti in un momento così importante con temi determinanti per il futuro della Repubblica, come per esempio l’accordo di associazione o progetti di sviluppo che possono evitare che siano sempre e solo i cittadini a doversi sacrificare.

Questo non significa che il dialogo con le forze di opposizione non debba proseguire, anzi tutt’altro, riteniamo che su alcuni temi come la politica estera e la tenuta de sistema economico sia non solo opportuno, ma necessario, però il dialogo deve essere improntato al bene comune e non alla ricerca della poltrona fine a sé stessa.

Per quanto riguarda la prospettiva, Movimento Ideali Socialisti è fortemente impegnata nella fase conclusiva del progetto politico di Alleanza Riformista, voluto dalle diverse componenti che si incontrano da tempo elaborando le bozze dei documenti congressuale che nei prossimi giorni saranno oggetto di serrato confronto interno.

Un progetto politico di chiara ispirazione socialista, riformista, liberale e moderata aperto a tutte le forze e le energie civiche che si riconoscono nei valori tradizionali della Repubblica di San Marino.

Un partito politico che è pronto a celebrare il proprio primo Congresso, per poter affrontare con ancora più efficacia la parte conclusiva della legislatura e con ancor più forza sia in termini di soluzioni che di risorse umane, per un futuro prospero e pieno di speranze per tutti i cittadini sammarinesi.

San Marino il 24 settembre 2023

Movimento Ideali Socialisti