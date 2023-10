San Marino. Movimento RETE. Lotta all’evasione: RETE deposita progetto di legge per recuperare i contributi non versati

Circa 15 milioni.

È questa la cifra che viene a mancare per via dell’evasione rispetto agli obblighi contributivi previdenziali.

Si tratta di dati forniti dall’ISS in risposta all’interpellanza di RETE.

Per porre soluzione a questa emorragia di denari, RETE ha presentato a luglio 6 emendamenti alla legge di variazione di bilancio, che manco a dirlo sono stati tutti bocciati.

Del resto una delle ragioni per cui siamo usciti dal governo è che non c’era né la volontà di colpire i disonesti né quella di tutelare le persone che, a volte con fatica, pagano tutto il dovuto.

A novembre 2022, nella legge di riforma pensionistica, abbiamo introdotto due mandati alla Segreteria Finanze:

1) la riforma di FONDISS (per garantire rendimenti maggiori, dunque pensioni più dignitose);

2) una legge per porre rimedio ai mancati versamenti contributivi.

In quella legge abbiamo anche introdotto il principio secondo cui chi non è in regola con i versamenti non può percepire la pensione, atto che ha immediatamente avuto un benefico effetto nel recuperare contributi fino a quel punto non versati.

La Segreteria Finanze avrebbe dovuto fare questo intervento entro maggio. Non pervenuto!

Le siamo andati incontro preparandole gli emendamenti a luglio. Bocciati!

È dunque oramai accertato che chi governa è molto interessato a coccolare i ricchi e gli evasori del Paese, ma non trova mai tempo per tutelare chi ha di meno né per tutelare le persone oneste da chi, essendo disonesto, ottiene vantaggi competitivi. Perché ovviamente chi non paga i contributi fa anche concorrenza sleale a chi invece li versa.

Per questa ragione abbiamo annunciato da tempo e deciso di depositare un progetto di legge indirizzato proprio a recuperare tali contributi annualmente non pagati.

Ciò che entrerà come maggiori contributi potrà venire utilizzato per ridurre la tassazione generale, perché se tutti pagano, tutti pagheranno di meno!

Abbiamo provveduto al deposito del Progetto di legge nella giornata di ieri, e nei prossimi giorni incontreremo sindacati e categorie economiche per integrare la proposta con ogni consiglio che possa essere utile.

Movimento RETE