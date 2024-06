San Marino. Movimento RETE sul risultato delle elezioni: “Prendiamo atto della decisione della cittadinanza”

Il risultato delle elezioni è molto chiaro: prendiamo atto della decisione della cittadinanza, sempre sovrana, che ha scelto di collocarci all’opposizione. Opposizione che condurremo con correttezza e sempre nell’interesse del Paese, sostenendo quei provvedimenti che rientreranno nella logica del nostro programma elettorale da qualunque parte provengano, senza pregiudizi.

Per parte nostra, abbiamo immediatamente aperto una fase di analisi che precederà il rilancio della nostra proposta programmatica con rinnovate motivazioni e l’impegno che da più parti ci viene riconosciuto.

Cogliamo l’occasione per comunicare che, nel corso dell’incontro odierno convocato dal PDCS nell’ambito delle consultazioni per la formazione della nuova maggioranza, abbiamo ribadito il nostro no ad un’eventuale alleanza post voto. Questa posizione di RETE, palesata l’anno scorso dopo la nostra uscita dal governo, è stata di recente confermata nella dichiarazione di non apparentamento manifestata in campagna elettorale.

Ci teniamo a ringraziare i membri dell’Assemblea di RETE per il loro aiuto nella campagna elettorale, per il loro supporto ideale e la critica sempre costruttiva.

Ringraziamo infine i sammarinesi che grazie al loro voto coraggioso renderanno possibile far ascoltare la voce libera ed indipendente di RETE in Consiglio Grande e Generale.