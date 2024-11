San Marino. Mozione Conclusiva 2° Congresso di Libera 15-16 Novembre 2024

Con il Partito dei Socialisti e Democratici (Psd), e? in corso un percorso di riorganizzazione dell’area di centrosinistra, che coinvolge anche i compagni del Partito Socialista (Ps), i quali hanno abbracciato per primi questa visione comune estendendo tale progetto a tutti coloro che si riconoscono nei valori della sinistra riformista. Desideriamo ringraziarli per il contributo significativo e la collaborazione proficua, che arricchisce il nostro percorso politico. La coalizione con il Psd ha portato ben 18 consiglieri di centrosinistra all’interno dell’aula consiliare. Proseguiremo su questa strada con convinzione, non rinunciando ai nostri valori, consapevoli del potenziale che questa sinergia puo? ancora esprimere.

Il rapporto di collaborazione con la Democrazia Cristiana e? caratterizzato da un dialogo intenso e costante, mirato al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Pur provenendo da esperienze politiche diverse e talvolta contrapposte oggi siamo impegnati insieme, per affrontare con responsabilita? i problemi del Paese. Questa collaborazione rappresenta un esempio di come sia possibile mettere da parte le differenti visioni in favore di uno sviluppo condiviso e sostenibile.

Lo stesso spirito di collaborazione ci guida nei rapporti con Ar ed Elego, partner di governo con cui condividiamo una visione strategica comune per il futuro di San Marino sigillata nel programma di governo.

Rimane per noi fondamentale il dialogo con le forze di opposizione, perche? riteniamo che il confronto costruttivo sia indispensabile per il bene del Paese. In particolare, con chi ha una comune provenienza da un’area progressista, come Rete e Demos.

Infine, osserviamo con rispetto il percorso di ricostituzione di un’area di centrodestra, attualmente in fase di evoluzione. Pur ritenendo questo progetto distante dalla nostra visione politica e non aderente ai nostri principi, rispettiamo le scelte altrui, consapevoli che la pluralita? della politica e l’alternanza sono un valore fondamentale per il nostro sistema democratico.

In conclusione, Libera ribadisce la propria ferma convinzione nel progetto di governo attuale e nel percorso intrapreso, rinnovando l’impegno a lavorare con tutte le forze