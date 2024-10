San Marino multa TikTok: 3,5 milioni di euro per violazioni sulla privacy

L’Autorità garante per la protezione dei dati personali di San Marino ha multato TikTok per un totale di 3,5 milioni di euro. La decisione è stata presa il 4 luglio scorso e pubblicata sul sito ufficiale dell’Ente. Il presidente dell’Autorità, Umberto Rapetto, ha evidenziato che la piattaforma non ha attuato sufficienti misure per verificare l’età degli utenti al momento della registrazione. In particolare, TikTok non ha implementato procedure adeguate per accertare se gli utenti avessero almeno 16 anni o, nel caso di utenti più giovani, se avessero ottenuto il consenso da un genitore. Questa violazione delle normative sulla privacy ha portato a una severa sanzione, segnando un punto importante per la regolamentazione dei dati personali nel contesto digitale.