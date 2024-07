San Marino. Museo Illusioni fra arte e scienza: aperto al pubblico dal 3 agosto

Nella Città di San Marino, via Basilicius 18

Arriva nella Città di San Marino con il suo ritmo coinvolgente e adatto a tutte le età da 0 a 99 anni il MUSEO ILLUSIONI OTTICHE FRA ARTE E SCIENZA che si trova a soli 50 metri dalla porta di San Francesco.

Già molta apprezzata a Torino, Bologna e Valencia l’esposizione ora è nella più antica repubblica del mondo con le sue proposte innovative fra cui gli ipertecnologici “selfie-illusione” che ci permettono di entrare in una magia, in un cartone animato o in un’opera d’arte. E poi c’è l’installazione del Pozzo Infinito tutta da sperimentare e ancora illusioni prospettiche, geometriche, cromatiche, di movimento.

Quando osserviamo qualcosa è il cervello che assembla le scene inviate dalla retina e dal nervo ottico: gli occhi, però, possono vedere cose differenti rispetto agli impulsi e così produrre immagini contraddittorie rimanendo nel dubbio su quali siano quelle reali. La mostra focalizza questo “gioco” esponendo immagini che sembrano essere in moto anche se non lo sono, linee che appaiono curve quando in realtà sono dritte.

Nel percorso espositivo i visitatori potranno usufruire, tramite i loro smartphone e un paio di cuffiette, di un’audioguida gratuita che spiegherà loro i punti più salienti della mostra.

Il MUSEO ILLUSIONI FRA ARTE E SCIENZA è organizzato dal gruppo internazionale Exhibition of Illusions, composto da esperti di esposizioni internazionali, da decenni promotori di mostre di successo in Italia e all’estero.

Costi: biglietto museo intero 9€, mostra ridotto 6€. I bambini fino a 5 anni e i disabili (con certificazione) hanno l’ingresso gratuito.

Sul nostro sito troverete tutti gli altri prezzi, tra cui agevolazioni per famiglie.

Orari: sette giorni su sette dalle 10 alle 19, ultimo ingresso alle 18,30.

Prenotazione obbligatoria tramite sito o telefono.

Informazioni

Clarissa Decembri

3343742704

Da lunedì a domenica dalle ore 10 alle 19