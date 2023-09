San Marino. Myles Amine Mularoni medaglia di bronzo ai Mondiali e pass per Parigi 2024

Myles Amine Mularoni continua a scrivere la storia nello sport sammarinese. L’atleta biancazzurro ha ottenuto la medaglia di bronzo ai Mondiali che si stanno svolgendo a Belgrado, in Serbia, nella categoria 86kg. Oltre alla medaglia per Myles Amine Mularoni anche la gioia di aver ottenuto il pass di qualificazione per i prossimi Giochi Olimpici che si terranno a Parigi nel 2024 e la possibilità, quindi, di difendere il bronzo ottenuto a Tokyo 2020. Un percorso che ha visto il lottatore sammarinese vincere ai sedicesimi contro il messicano Noel Alfonso Torres Chacon (10-0), agli ottavi di finale ha superato Lin Zushen per 7-4. Ripescato dopo la sconfitta ai quarti contro Hassan Aliazam Yazdanicharati (7-2), poi medaglia d’argento, ha battuto per 8-2 l’atleta della Mongolia Bat Erdene Byambasuren. Nella finale per il bronzo ha sconfitto per 8-5 l’uzbeko Javrail Shapiev, numero 9 del ranking mondiale. Grazie a questo risultato San Marino iscrive così il suo primo atleta alle prossime Olimpiadi.