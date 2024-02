San Marino. Nasce Fibra+, il nuovo servizio di accesso a Internet di TIM San Marino per favorire lo sviluppo digitale del Paese

Grazie al completamento della rete FTTH da parte dell’Azienda di Stato per i Servizi Pubblici – oggi disponibile praticamente su tutto il territorio sammarinese – e agli investimenti fatti sulle proprie infrastrutture di rete per renderle più resilienti, sicure e capaci di gestire elevati volumi e velocità di navigazione, nasce Fibra+, la nuova offerta di TIM San Marino per i collegamenti Internet su fibra ottica.

“Con Fibra+ abbiamo voluto dare valore alla relazione con il territorio Sammarinese” afferma Michele Riela Amministratore Delegato di TIM San Marino “La scelta di utilizzare la fibra ottica dell’Azienda di Stato quale infrastruttura di accesso prioritaria per la nostra Clientela rappresenta una scelta strategica importante che assicurerà a tutti i Sammarinesi velocità di accesso elevate a prezzi sempre più vantaggiosi, abilitando il processo di trasformazione digitale di questo Paese in termini di infrastrutture telematiche e di servizi.

Crescere crescendo con Istituzioni, Imprese e Cittadini è il nostro nuovo atteggiamento per rimarcare il forte legame che vogliamo avere con il territorio. Legame che sarà sempre di più alla base delle nostre nuove proposte. Infatti, proprio per queste ragioni– conclude Michele Riela – oltre alla collaborazione avviata con AASS, abbiamo voluto rendere evidente questa scelta anche nel nuovo logo di Fibra+, realizzato tramite tool di intelligenza artificiale, con il simbolo delle fibre che richiamano le tre torri ed i colori della bandiera sammarinese”.

Fibra+ sarà disponibile inizialmente con velocità a partire da 1 Gigabit/s in download per poi, entro la fine del 2024, arricchirsi con i nuovi profili a 2,5 Gigabit/s e 10 Gigabit/s.

I Clienti che già utilizzano il servizio FTTH tramite l’offerta Internet Flash Giga Edition vedranno, entro la fine di febbraio, un adeguamento della velocità di navigazione che, gratuitamente, passerà da 100 Megabit/s a 1 Gigabit/s. Chi ha già il profilo a un 1 Gigabit/s vedrà un risparmio immediato sul proprio canone mensile di ben 5€/mese.

I Clienti con fibra in tecnologia FTTC Internet Flash a 100 Mbit/s, invece, potranno passare alla nuova offerta Fibra+ a 1 Gigabit/s senza costi di migrazione e usufruendo di uno sconto aggiuntivo che porta il canone a soli 29,95€/mese per i primi 6 mesi (o addirittura per sempre, come spiegato qui di seguito).

La nuova offerta Fibra+ infatti sarà ancora più conveniente associando all’offerta del fisso anche quella del mobile.

Basterà avere almeno una linea Mobile su TIM San Marino (mantenendo lo stesso numero) per usufruire per sempre dell’offerta Fibra+ al canone di 29,95€ al mese e disporre, a soli 9,95€ al mese, di una SIM con 150 Giga di traffico dati e minuti illimitati.

Ti aspettiamo nel nostro TIM.SM Store in via 28 Luglio 212 al Centro Uffici Tavolucci, oppure sul sito www.tim.sm per scoprire tutti i dettagli della nuova offerta.