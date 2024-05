San Marino. Nasce l’osservatorio ISERC, centro per lo sviluppo e la promozione della Space Economy a San Marino

L’iniziativa presentata ieri alla presenza del Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi

Presentato ieri in Conferenza Stampa il nuovo “Osservatorio ISERC” sui temi della Space Economy, New Economy e New Technologies.

ISERC, International Space Economy Research Center ha già organizzato a San Marino la prima edizione di San Marino Aerospace e ieri, la CEO Raffaella Greco, insieme al Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi, ha annunciato la nascita di uno strumento che coadiuvi le attività di ricerca, promozione e osservazione scientifica approfondita e costante, con una gestione moderna e flessibile e che sia di supporto ad aziende e Istituzioni. L’osservatorio coinvolgerà enti ed istituzioni, istituti di ricerca, associazioni, aziende nazionali e internazionali che abbiano competenze imprenditoriali, professionali e un altro valore scientifico.

L’osservatorio nasce per favorire e sostenere l’attività di divulgazione, studio, ricerca, interscambio scientifico e didattica nel campo delle scienze aerospaziali e delle discipline connesse anche con convenzioni dedicate con Università, Istituti, Enti ed Organismi e per fornire un supporto scientifico allo sviluppo di modelli e approcci sostenibili nel settore aerospaziale in tutta la sua filiera e nelle discipline connesse.

L’obiettivo è quello di operare come centro di eccellenza e monitorare secondo criteri di scientificità validati l’impatto delle varie discipline nel settore della Space Economy, valutando i risultati che ne scaturiscono da processi organizzativi e gestionali nonché dei risultati, della ricerca, dello studio e dello sviluppo tecnologico nel campo della Space Economy e delle discipline ad essa correlate.

Raffaella Greco ha spiegato come sia volontà del nuovo tavolo quella di comunicare e diffondere la costante e progressiva evoluzione del settore e dell’intera filiera della Space Economy attraverso studi e risultati in maniera continua e divulgare valenze scientifiche operando in qualità di think-tank internazionale. Come già accaduto con San Marino Aerospace “Osservatorio ISERC” promuoverà e organizzerà conferenze, seminari, convegni, dibattiti, azioni informative e divulgative, incontri anche di carattere internazionale.

Il Segretario di Stato Fabio Righi ha spiegato con soddisfazione come le iniziative portate avanti durante la legislatura per lo sviluppo economico legato all’apertura delle nuove filiere si stiano concretizzando con l’insediamento di imprese innovative perfettamente aderenti al contesto economico sammarinese: aziende impegnate nel packaging e nei nuovi materiali, nel fashion, nel food, nella mobilità del futuro e nella telemedicina, nella sicurezza e nel controllo del territorio e nelle nuove frontiere della prevenzione medica, fino all’agricoltura di precisione. Importanti occasioni di crescita e partenrship per tutto il contesto delle piccole medie imprese sammarinesi.

Hanno presenziato, tra gli altri Sabrina Ricci, Artificial Intelligence Ecosystem dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), Raimondo Grassi, Presidente di ASE Aerospace, Corinna Sperandini, Amministratore delegato di Spacewear, Giuseppe Papaianni, Account executive di Amazon Web Services (AWS), Gian Paolo Venezia, Direttore generale di Autenticert, Adriano Carenza, delegato del gruppo GPI per San Marino, e Marco Scatto, Amministratore delegato di Plus4. Collegato dalla sede di Bologna l’Assessore Regionale dell’Emilia Romagna Vincenzo Colla.

San Marino, 16 maggio 2024 (1723 dFR)