San Marino. Natale delle Meraviglie 2024-2025. Un Luogo d’Altri Tempi non stop dal 21 dicembre al 6 gennaio 

San Marino, 19 dicembre 2024 – Il Natale delle Meraviglie, Un Luogo d’Altri Tempi prosegue nel Centro Storico di San Marino; l’atmosfera natalizia avvolge già piazze e contrade e l’attesa si mescola alla voglia di scoprire tutte le attrazioni di questa edizione regalando spunti speciali per vivere appieno l’appuntamento più coinvolgente dell’anno.

A partire da sabato 21 dicembre, inizierà un lungo periodo di festa: ben 17 giorni senza interruzioni fino al 6 gennaio, giorno dell’Epifania, dedicati alle famiglie, alle coppie, ai gruppi di amici e a tutti quanti desiderano immergersi in un Natale dedicato alla tradizione; il Villaggio degli Alpaca di Babbo Natale, la Giostra dei Ricordi, la Carrozza delle Meraviglie, l’Ice Park sono solo alcune delle tante attrazioni proposte.

Sabato 21 dicembre alle 17.00 presso la Basilica del Santo il Fano Gospel Choir presenterà il concerto Inno alla Speranza – Canti di Pace in preparazione all’Apertura dell’Anno Giubilare 2025. Al concerto presenzieranno gli Eccellentissimi Capitani Reggenti.

Sabato 21 e domenica 22 dicembre ritornano le corse con l’Elettromotrice AB03 dello storico Treno Bianco Azzurro dalla Galleria Montale: per un viaggio irripetibile negli anni ‘40.

Da sabato 21 dicembre Il Villaggio degli Alpaca di Babbo Natale attende tutti i bambini a Campo Bruno Reffi. Tre graziose baite apriranno le loro porte: nella Baita di Babbo Natale fino al 25 dicembre si potrà incontrare e conoscere Babbo Natale in persona per salutarlo e consegnargli la “letterina” mentre dal 26 dicembre la baita si trasformerà in un laboratorio di mattoncini e saranno a disposizione giochi in legno. La Baita dei Carillon promette un salto nel passato attraverso incantevoli carillon funzionanti di tutte le forme e pieni di luci; inoltre una libreria con tante favole di Natale dedicata alla lettura ospiterà i piccoli lettori. La Baita degli Alpaca proporrà laboratori didattici per far conoscere questi teneri animali. Ma la grande novità sarà nella vicina ex pista di pattinaggio dove i tre graziosi Alpaca di Babbo Natale si faranno ammirare e dove sarà possibile acquistare il Percorso Experience Alpaca.

I ricordi rivivono nella Mostra d’Altri Tempi, allestita nella Galleria Cassa di Risparmio. Qui è possibile ammirare i carillon forniti dalla famiglia Mularoni del negozio La Casa del Natale, insieme a giochi ed altra oggettistica del passato.

Il Natale delle Meraviglie attende da sabato 21 dicembre a lunedì 6 gennaio coloro che vogliono vivere un’esperienza d’Altri Tempi con le tante attrazioni e allestimenti nel Centro Storico di San Marino. Programma completo su www.visitsanmarino.com.

L’organizzazione dell’edizione 2024-2025 de Il Natale delle Meraviglie è stata affidata dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dall’Ufficio del Turismo a NexTime Eventi di Alberto Di Rosa sotto la direzione artistica di Simone Ranieri.

Sponsor dell’evento: Giochi del Titano, DIPAS Distribuzione Prodotti assicurativi – Agente Generale Unipol Sai, #BRAND Gioielli, Titan Coop, Grafik Art, Sinpar.

Partner tecnici: La Casa Del Natale, PRB Veicoli Elettrici, Cassa Di Risparmio, Cooperativa Agricola Sociale Sora Madre Terra.

Il visual della campagna è stato curato da Expansion Group, MOAB è il partner per la pianificazione media, le immagini saranno realizzate da Evolvency.

INFO BOX

Il Natale delle Meraviglie – Un Luogo d’Altri Tempi

Date ed orari

Tutti i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio 2025.

Orario: dalle 10.30 alle 19.00

Il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 14.30 alle 19.00.

Villaggio degli Alpaca di Babbo Natale – Campo Bruno Reffi

Dalle 10.30 alle 19.00 – Il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 14.30 alle 19.00

Percorso Experience Alpaca: € 7,00 adulto oppure adulto + bambino – € 10,00 adulto + 2 bambini

La Giostra dei Ricordi – Campo Bruno Reffi

Dalle 10.30 alle 19.00 – Il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 14.30 alle 19.00

Ingresso € 3,00 una corsa

La Piazza dei Ricordi – Piazza della Libertà

Carrozza delle Meraviglie e Albero di Natale

Ice Park – Cava dei Balestrieri

fino al 20 dicembre 2024 weekend e festivi:

10.30-19.00 / 21.00-23.00

fino al 20 dicembre 2024 giorni feriali:

15.00-18.30

Dal 21 dicembre al 6 gennaio dalle 10.30 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 23.00.

Biglietti: € 10,00 per 60 minuti – € 7,00 per 30 minuti – € 4,00 per noleggio pinguini

Mercatini Natalizi – via Eugippo e via Donna Felicissima

Dalle 10.30 alle 19.00 – Il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 14.30 alle 19.00

Mostra d’Altri Tempi – Galleria Cassa di Risparmio

Mercatini di beneficenza – Galleria Cassa di Risparmio

Dal 21 al 24 dicembre, il 2 e 3 gennaio

Dalle 10.30 alle 19.00

Great&Good Friends Gospel – Teatro Titano

4 gennaio alle ore 21.00 e 5 gennaio alle ore 18.00

Biglietti: € 12,00 Prevendita sul circuito VIVATICKET e in tutti i punti vendita.

Punto vendita San Marino c/o Freeshop.

Treno Bianco Azzurro – Galleria Montale

21 e 22 dicembre, 26 dicembre, 28 e 29 dicembre, 4, 5 e 6 gennaio

Orari: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 – il 26 dicembre dalle 15.00 alle 18.00.

Trenino dei Ricordi

Orari: dalle 9.00 alle 19.00, una corsa ogni 30 min.

Biglietti: corsa semplice € 3,00 – andata e ritorno € 5,00 – bambini fino a 120 cm gratis

Servizio Funivia Panoramica

Orari: fino alle ore 19:30. Apertura straordinaria nei giorni 25 dicembre dalle ore 14:30 alle 19:30 e 1° gennaio dalle ore 13:30 alle 19:30

Animazioni e spettacoli

Sabato 21 dicembre alle 17.00 presso la Basilica del Santo il Fano Gospel Choir presenta il concerto Inno alla Speranza – Canti di Pace in preparazione all’Apertura Anno Giubilare 2025

Sabato 28 dicembre, alle 16.30 per le contrade del Centro Storico lo Show delle Mongolfiere tratto dal romanzo “Il Giro del Mondo in 80 Giorni” di Jules Verne

Martedì 31 dicembre, dalle 22.00 festa di Capodanno La Magia del Tempo in piazza San’Agata Lunedì 6 gennaio, dalle 16.30 si celebrerà l’ultima giornata de Il Natale delle Meraviglie con la parata itinerante della marching band Funky is the way.

Social Contest

Torna anche quest’anno il contest che premia la foto più bella nelle principali attrazioni del Natale delle Meraviglie pubblicate su Instagram con #sanmarinounluogodaltritempi e #nataledellemeraviglie. In palio una favolosa bici Atala a pedalata assistita messa in palio da PRB srl Veicoli Elettrici.

Cartolina Natalizia

Nei 2 Info Point sarà in distribuzione la Cartolina Natalizia sulla quale collezionare i timbri presso le attrazioni del Natale come l’Ice Park, l’Info Point e il Villaggio degli Alpaca di Babbo Natale. Al completamento dei timbri, il visitatore potrà ricevere un Gift realizzato da Brand Gioielli e, presentando la cartolina presso lo sportello della Divisione Filatelica e Numismatica di Poste San Marino S.p.a., avere l’Annullo Postale da collezione creato appositamente per il Natale delle Meraviglie

Programma completo dell’evento su: www.visitsanmarino.com