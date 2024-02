San Marino. Nations League: San Marino in D1 con Liechtenstein ed una tra Gibilterra o Lituania

Prende forma la quarta edizione della UEFA Nations League, che per la terza volta vuole la Nazionale di San Marino in un raggruppamento da tre squadre all’interno della Lega D. Se nei due precedenti l’esito è stato dettato esclusivamente dal fato, in questa circostanza si trattava di un evento programmato. In effetti, solo sei squadre erano inserite all’interno della Lega D, vista la perdurante esclusione della Russia dalle competizioni UEFA. I Titani, penultimi nel Ranking europeo della competizione, sono stati sorteggiati con Liechtenstein ed una tra Gibilterra o Lituania. Sarà il play-off di marzo a stabilire chi completerà il Gruppo D1, con la perdente della sfida a risultare testa di serie del raggruppamento. Dovesse spuntarla la Lituania, per San Marino si tratterebbe dello stesso sorteggio della seconda edizione di Nations League, dove raccolse due pareggi in quattro partite. Il calendario, che si svilupperà esclusivamente da settembre a novembre, sarà distribuito in serata dalla UEFA. Hanno partecipato alla cerimonia, tenuta a Parigi, i vertici federali, dal Presidente Marco Tura al Segretario Generale Luigi Zafferani ed il Tesoriere Filippo Bronzetti. Con loro, anche il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale di San Marino, Roberto Cevoli, ed il Responsabile dell’Ufficio Stampa Luca Pelliccioni.

L’evento, al solito organizzato con la più minuziosa precisione dalla UEFA, si è tenuto presso la Maison de la Mutualité nella capitale francese. Nel medesimo complesso congressuale, in mattinata, si sono svolti anche i lavori del 48° Congresso ordinario della UEFA. Tanti i temi discussi e dibattuti in sede assembleare, che ha portato – tra l’altro – all’approvazione degli emendamenti proposti agli Statuti della UEFA. In sede di Congresso UEFA sono stati approvati i bilanci consuntivi e previsionali della confederazione calcistica europea, così come ratificati i tre nuovi membri del Comitato Esecutivo – emanazione di ECA e Leghe Europee. I lavori del Congresso UEFA sono stati poi aggiornati alla prossima edizione, di stanza a Belgrado il 3 aprile 2025.

