San Marino. Nazionale: 26 preconvocati per San Marino-Gibilterra

Tra una settimana esatta la Nazionale di San Marino ospiterà Gibilterra in quello che, con ogni probabilità, è l’incontro più importante della storia recente dei Biancazzurri – se non il più importante di sempre. Sul piatto, la promozione in Lega C di UEFA Nations League: i prossimi avversari sono attualmente al comando del raggruppamento che coinvolge anche il Liechtenstein, ma l’appuntamento del San Marino Stadium sarà per loro l’ultimo. In caso di successo, i Titani salirebbero al comando senza possibilità di essere raggiunti nemmeno dal Liechtenstein – festeggiando eventualmente una qualificazione senza precedenti, con pure un turno d’anticipo. Un successo gibilterriano schiuderebbe all’esito opposto, spedendo in Lega C la selezione della Rocca. Dovesse risolversi con segno ics, i Titani andrebbero sulle Alpi – il 18 novembre – a giocarsi la qualificazione, consapevoli che uscire imbattuti dal Rheinpark Stadium consentirebbe quantomeno di centrare la piazza d’onore e quindi disputare i play-offs a marzo, anche questo un evento potenzialmente inedito.

In vista dell’importantissima settimana internazionale, il Commissario Tecnico Roberto Cevoli ha diramato le preconvocazioni per gli allenamenti dei prossimi 11, 12 e 13 novembre – riservandosi di sciogliere le riserve in merito ai 23 giocatori che prenderanno parte a San Marino-Gibilterra entro mezzanotte del 14 novembre, come stabilisce il regolamento. Questi i calciatori interessati dagli allenamenti della prossima settimana, a cui prenderà parte anche Michael Battistini – squalificato per l’incontro con Gibilterra ma potenziale convocato per la trasferta in Liechtenstein.

GIOCATORE NATO IL CLUB P G BATTISTINI Michael 08/10/1996 Libertas 29 – BENVENUTI Giacomo 03/02/2006 Sassuolo 4 – BENVENUTI Tommaso 03/02/2006 Sassuolo 3 – BERARDI Filippo 18/05/1997 Vibonese 31 3 CEVOLI Michele 22/07/1998 Juvenes-Dogana 26 – COLOMBO Edoardo 24/01/2001 – 8 – CONTADINI Andrea 18/08/2002 Pietracuta 8 – DE ANGELIS Mirco 03/03/2000 Virtus – – FABBRI Filippo 07/01/2002 – 28 1 FRANCIOSI Simone 03/09/2001 Arcella Padova 11 1 GIACOPETTI Nicolas 05/06/2006 San Marino Academy 3 – GIOCONDI Simone 28/04/2002 Tivoli 3 1 GOLINUCCI Alessandro 10/10/1994 Virtus 52 1 GOLINUCCI Enrico 16/07/1991 Folgore 45 – LAZZARI Lorenzo 06/06/2003 San Marino Calcio 14 1 MULARONI Marcello 08/09/1998 Cosmos 46 – NANNI Nicola 02/05/2000 Torres Calcio 40 1 PASOLINI Marco 26/04/2003 Pietracuta A.S.D. 3 – ROSSI Dante Carlos 12/07/1987 Tropical Coriano 35 – SENSOLI Nicko 14/06/2005 San Marino Calcio 7 1 TOSI Alessandro 28/04/2001 San Marino Calcio 20 – VALENTINI Giacomo 26/06/2001 Juvenes-Dogana 3 – VALLI CASADEI Matteo 01/06/2005 Vanchiglia 5 – VITAIOLI Matteo 27/10/1989 La Fiorita 96 1 ZANNONI Samuele 29/04/2002 Pietracuta 4 – ZAVOLI Matteo 06/07/1996 La Fiorita 1 –

