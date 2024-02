San Marino. Nazionale a giugno sfiderà la Slovacchia in amichevole

Comincia a delinearsi sempre più il calendario internazionale per i Titani di Roberto Cevoli. Dopo aver conosciuto le avversarie di Nations League e le amichevoli con Saint Kitts and Nevis (20 e 24 marzo) e Cipro (11 giugno) il prossimo impegno della Nazionale di San Marino è previsto per mercoledì 5 giugno. Quel giorno i ragazzi di Cevoli sfideranno infatti la Slovacchia in amichevole, con calcio d’inizio ancora da definire. Si giocherà in campo neutro, all’ERGO Arena di Wiener Neustadt, città austriaca a 60 km a sud di Vienna.

Se sarà una prima volta in amichevole tra San Marino e Slovacchia, diversi invece sono i precedenti relativi alle qualificazioni europee. Le due squadre infatti si sono incontrate nel cammino agli Europei di Austria e Svizzera (2008) e ai Mondiali di Sud Africa (2010), con quattro successi a favore della Slovacchia. Di recente invece la formazione slovena, allenata da Francesco Calzona (neo-tecnico del Napoli), ha strappato il pass per EURO 2024 e farà il suo esordio alla competizione il 17 giugno contro il Belgio.

FSGC | Ufficio Stampa